Detienen a Janero Van ‘N’, ciudadano estadounidense, ligado a Los Chapitos; EU pide a México extraditarlo

En Mazatlán, Sinaloa, fue detenido Janero Van “N”, ciudadano estadounidense, quien fue identificado como presunto integrante de Los Chapitos y es requerido por el gobierno de Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

Janero Van “N” cuenta con una orden de búsqueda emitida por Estados Unidos, el cual lo señala por su presunta participación en actividades de tráfico de drogas en el estado de Michigan.

“El individuo es requerido por autoridades de Estados Unidos por tráfico de estupefacientes en Michigan y está vinculado al Cártel de Sinaloa, facción Chapitos”, detalló Omar García Harfuch.

Las investigaciones también lo vincula con el Cártel de Sinaloa, en particular con la facción de Los Chapitos, una de las principales células de la organización criminal en México.

La detención fue posible por los mecanismos de cooperación internacional y al intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Además, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que la captura fue realizada por elementos de la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar) y el Instituto Nacional de Migración (INM).

Los Chapitos, el grupo criminal que mantiene una guerra con ‘Los Mayos’

Los Chapitos, el grupo criminal vinculado con el detenido, es una de las facciones más grandes del Cártel de Sinaloa (designado por Washington como organización terrorista) que está liderada por los hijos del histórico capo del narcotráfico Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien actualmente está preso en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.

Esta facción protagoniza una guerra interna con la de Los Mayos -vinculada a los hijos del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, también preso en el país vecino- desde 2024 que ha provocado un aumento de la violencia en Sinaloa con más de 3 mil asesinatos, lo que ha llevado al Gobierno federal a incrementar su despliegue militar.

La detención del ciudadano estadounidense se produce, además, en un contexto marcado por el aumento de la presión y las tensiones entre México y EU en materia de seguridad y en la lucha contra el narcotráfico.

Recientemente, el director de la DEA, Terry Cole, afirmó que existe una “conexión mortal” entre los carteles de la droga y las autoridades mexicanas, una declaración que fue respondida por la presidenta del país norteamericano, Claudia Sheinbaum, quien pidió al funcionario que se centre en el “mucho trabajo” que tiene que hacer la agencia antidrogas en Estados Unidos.

Con información de EFE