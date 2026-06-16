‘El Padrino Mencho’: Así financió el CJNG a Los Chapitos, hijos del ‘Chapo’ Guzmán

Los Chapitos están en una disputa con La Mayiza desde la captura de Ismael 'El Mayo' Zambada.

Rubén Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) financiaba a una facción de Los Chapitos, reveló Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, en la ‘mañanera’ de este martes 16 de junio.

No obstante, la alianza entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa murió junto con ‘El Mencho’ el domingo 22 de febrero, cuando este trató de escapar del Tapalpa Country Club y terminó siendo abatido por fuerzas federales.

¿Cómo funcionaba la alianza entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa?

García Harfuch explicó que el Cártel Jalisco Nueva Generación tenía conexiones con una facción de Los Chapitos en el sur de Sinaloa.

‘El Padrino Mencho’ proveía a ese grupos de recursos financieros y de personal, agregó el secretario.

“Sobre la relación que tenían con el Cártel de Sinaloa, pues principalmente era el propio líder, el líder principal, quien era el vínculo directo con una facción del Cártel de Sinaloa”, expresó desde Palacio Nacional.

García Harfuch fue cuestionado sobre los alcances de la alianza entre Los Chapitos y ‘El Mencho’, quien se inició en el narco cuando era migrante en EU.

“Siempre que hay un reforzamiento o algún tipo de alianza criminal genera una alerta que hay que atender”, puntualizó.

¿Por qué no hubo un aumento de violencia tras la muerte de ‘El Mencho’?

A casi cuatro meses del abatimiento de Rubén Oseguera Cervantes, García Harfuch afirmó que no se ha disparado la violencia en el occidente de México porque el Cártel Jalisco Nueva Generación opera con “líderes regionales muy identificados y con territorios muy marcados”.

Sobre Juan Carlos Valencia Gonzalez, hijastro de Rubén Oseguera quien fue señalado como el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, García Harfuch reconoció que “definitivamente es uno de los líderes regionales más fuertes que tiene el grupo”.

¿Qué integrantes del Cártel de Sinaloa han sido detenidos en 2026?

A inicios de junio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó la detención de Gabriel ‘N’, alias ‘El Gabito’ o ‘El 80’, señalado por el secuestro de 10 mineros en La Concordia.

‘El 80’ está clasificado como uno de los líderes regionales de Los Chapitos en el sur de Sinaloa.

El 4 de mayo, la Policía Nacional de Colombia capturó a ‘El Alex’, identificado como uno de los operadores financieros y logísticos del Cártel de Sinaloa. El Gobierno de EU pidió de inmediato su extradición.

Según investigaciones, Jorge Espinoza Peña, nombre real de ‘El Alex’, estaba en Colombia con el objetivo de fortalecer vínculos con grupos de la delincuencia organizada en el país sudamericano dedicadas al tráfico de sustancias sintéticas.

Además de estas detenciones, el Departamento de Justicia de EU reveló a finales de abril un caso contra 10 funcionarios públicos de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha, por supuestos vínculos con el narcotráfico.

La administración de Donald Trump acusó al grupo de funcionarios de facilitar el tráfico de drogas del Cártel de Sinaloa mediante el aviso de operativos del Ejército y la detención de miembros de grupos rivales. A mediados de mayo, Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, se entregó a las autoridades de Estados Unidos en Arizona.