Cambio en UNAM: Nombran a Javier de la Fuente como Secretario General tras renuncia de Patricia Dávila

Javier de la Fuente Hernández fue designado como nuevo secretario General de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) designó a Javier de la Fuente Hernández como nuevo secretario General de la Máxima Casa de Estudios, en sustitución de Patricia Dolores Dávila Aranda, en medio de la controversia por las irregularidades detectadas en los exámenes de admisión a la licenciatura 2026.

El nombramiento, anunciado la tarde de este viernes a través de un boletín informativo, ocurre el mismo día en que la institución dio a conocer que aplicará una nuevo examen de control presencial a los aspirantes, tras identificar una serie de “trampas” cometidas por otros solicitantes.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, destacó la trayectoria académica y administrativa de De la Fuente Hernández, quien cuenta con más de cuatro décadas de servicio universitario y ha ocupado distintos cargos dentro de la institución.

¿Quién es Javier de la Fuente, nuevo secretario General de la UNAM?

Javier de la Fuente Hernández es cirujano dentista por la Facultad de Odontología de la UNAM, tiene una maestría en Ciencias por la University of London y el London Hospital Medical College, además de un doctorado en Equidad e Innovación en Educación por la Universidad de Oviedo, España.

Actualmente es profesor de Carrera Titular “C” de Tiempo Completo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad León y cuenta con reconocimiento como investigador nacional nivel II.

Antes de asumir la Secretaría General, De la Fuente Hernández se desempeñó en diversos puestos dentro de la Universidad Nacional. Fue director de la Facultad de Odontología entre 2004 y 2010, secretario de Desarrollo Institucional, además de fundador y primer director de la ENES León.

En 2017 se desempeñó como secretario de Atención a la Comunidad Universitaria y en 2018 trabajó como Coordinador de la Unidad de Extensión en San Miguel de Allende, Guanajuato. También formó parte de la Junta de Gobierno de la UNAM, donde fue designado como integrante por el Consejo Universitario hasta el año 2025.

Renuncia secretaria General de la UNAM, Patricia Dávila

De acuerdo con el comunicado difundido por la UNAM, el nombramiento de Javier de la Fuente Hernández ocurre luego de que su antecesora, la doctora Patricia Dolores Dávila Aranda, presentara su renuncia al cargo al rector Lomelí Vanegas.

Dávila Aranda permanecía en el cargo desde el 21 de noviembre de 2023. Tras su decisión, el rector reconoció la labor de Dávila Aranda en beneficio del nivel bachillerato, así como su contribución a las reformas realizadas durante su gestión.

El relevo en la Secretaría General se produjo apenas unos horas después de que la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura anunciara la realización de nueva prueba como solución a las anomalías detectadas en la primera aplicación del examen en línea.

Entre las conductas sospechosas o indebidas se identificó el uso de teléfonos celulares y casos de presunta suplantación de identidad, lo que derivó en la cancelación del 2 por ciento de los exámenes aplicados.

Hasta este viernes, la UNAM aún no ha informado la fecha/fechas en las que se realizará el examen de control.