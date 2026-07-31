Se viene el ‘repechaje’ en la UNAM: Los mejores memes sobre la reaplicación del examen de ingreso

La UNAM confirmó que aplicará un examen de control presencial a un grupo de aspirantes tras detectar irregularidades en el proceso de admisión 2026. (Foto: Cuartoscuro/ Capturas de pantall)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que repetirá el examen de admisión para un grupo de aspirantes mediante una evaluación de control presencial, luego de la polémica provocada por las irregularidades detectadas en el examen de admisión y la revisión realizada por una Comisión Técnica.

La decisión se dio a conocer este viernes 31 de julio durante un mensaje encabezado por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, quien presentó la recomendación elaborada por el grupo de especialistas encargado de analizar las anomalías detectadas en la prueba.

Tal como ocurrió cuando se informó la suspensión de las inscripciones de nuevo ingreso, el anuncio volvió a generar reacciones en redes sociales. Entre bromas sobre la Inteligencia Artificial, comentarios de aspirantes y referencias al proceso de admisión, los usuarios inundaron las plataformas con una nueva ola de memes relacionados con la máxima casa de estudios.

Los mejores memes tras el anuncio de la UNAM

Una vez que se informó que algunos aspirantes deberán repetir su examen de forma presencial, los memes comenzaron a inundar las redes sociales, especialmente porque muchos usuarios hicieron bromas sobre quienes presuntamente recurrieron a métodos indebidos durante la prueba.

Los mejores memes tras la decisión de la UNAM. (Foto: Captura de pantalla)

Luego de que se confirmó que algunos aspirantes a licenciatura utilizaron técnicas no permitidas para aprobar el examen, varios usuarios señalaron que los estudiantes que incurrieron en estas prácticas podrían enfrentar mayores dificultades durante la nueva evaluación, debido a que esta vez será aplicada de manera presencial.

Los mejores memes tras la decisión de la UNAM. (Foto: Captura de pantalla)

Otros internautas celebraron la medida al considerar que es justo que quienes hicieron trampa no obtengan un lugar dentro de la máxima casa de estudios; mientras que algunos más se burlaron de aquellos que habrían pagado para asegurar su ingreso mediante métodos irregulares.

Los mejores memes tras la decisión de la UNAM. (Foto: Captura de pantalla)

Además, debido a que este proceso brindará una nueva oportunidad a quienes no lograron obtener un lugar en el primer intento, usuarios de redes sociales comenzaron a comparar la situación con un “repechaje”, haciendo referencia al formato utilizado en el futbol.

Los mejores memes tras la decisión de la UNAM. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes tras la decisión de la UNAM. (Captura de pantalla)

¿Quiénes deberán repetir el examen de ingreso a la UNAM?

La Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura informó que el examen de control no será aplicado a todos los aspirantes, sino únicamente a quienes cumplan con los criterios establecidos por la universidad tras detectar irregularidades en la prueba en línea.

La UNAM convocará a las personas que ya habían recibido un aviso de selección para ingresar a licenciatura en la convocatoria 2026 mediante el examen original. Además, también llamará a quienes obtuvieron un número de aciertos igual o superior al puntaje mínimo con el que fue posible ingresar entre 2021 y 2026 al mismo programa académico, plantel y modalidad.

De acuerdo con la universidad, esta medida busca ofrecer una nueva oportunidad tanto a quienes ya habían sido aceptados como a quienes, pese a alcanzar un puntaje competitivo, pudieron quedar fuera como consecuencia de las anomalías detectadas durante el proceso.

El examen de control será presencial y se aplicará con distintas versiones para facilitar su realización en varios turnos y reducir la afectación al calendario escolar. Una vez concluida la evaluación, la asignación de los lugares de ingreso se realizará únicamente con base en los resultados obtenidos en esta nueva prueba.

¿Qué pasó con los exámenes de ingreso a licenciatura de la UNAM?

Antes de la decisión anunciada este viernes, la UNAM enfrentó una de las controversias más relevantes de los últimos años en torno a su proceso de admisión, después de detectar irregularidades en los resultados del examen de ingreso a licenciatura aplicado en línea.

La universidad informó que la evaluación fue presentada por 158 mil 723 aspirantes con apoyo de herramientas de inteligencia artificial para supervisar el proceso. Sin embargo, durante la revisión identificó diversas anomalías, entre ellas el uso de teléfonos celulares y casos de presunta suplantación de identidad, lo que derivó en la cancelación de alrededor del 2 por ciento de los exámenes.

Ante esta situación, la UNAM suspendió las inscripciones de nuevo ingreso, programadas para comenzar el 27 de julio, con el propósito de preservar la certeza del proceso mientras se realizaba una revisión técnica conforme a la Legislación Universitaria.

Los mejores memes tras la decisión de la UNAM. (Captura de pantalla)

Como parte de esa revisión, el rector Leonardo Lomelí Vanegas integró una Comisión Técnica conformada por 16 especialistas para analizar las anomalías detectadas y emitir una recomendación. Además, la institución informó que presentó una denuncia penal para que las autoridades investigaran las presuntas conductas ilícitas relacionadas con la aplicación del examen.

La situación dividió opiniones entre los aspirantes. Mientras un grupo de estudiantes se manifestó para exigir la repetición de la prueba ante las sospechas de irregularidades, quienes ya habían obtenido un lugar, junto con padres de familia, solicitaron que se respetaran los resultados y el derecho de los alumnos aceptados a iniciar sus estudios.

La controversia también llegó a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió a los aspirantes no recurrir a prácticas indebidas, señaló que la UNAM podía solicitar apoyo de la Fiscalía General de la República para las investigaciones y consideró que debía revisarse la actuación de la empresa Territorium Life, responsable de la plataforma utilizada para el examen en línea.

Con este anuncio, la universidad abrió un nuevo episodio en uno de los procesos de admisión más debatidos de los últimos años. Ahora, la institución buscará definir el ingreso de los aspirantes convocados mediante un examen de control presencial.