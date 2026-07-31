Rector de la UNAM se disculpa con aspirantes que no hicieron trampa: ‘Estén seguros que tendrán un buen resultado’

El rector de la UNAM se disculpó con los aspirantes que no hicieron trampa cuando resolvieron el examen de ingreso a la universidad. (Cuartoscuro).

Leonardo Lomelí, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se disculpó con los aspirantes a licenciatura que no usaron herramientas de ayuda para resolver el examen, luego de que se detectara que hubo quienes sí hicieron trampa.

“Ofrezco disculpas a los aspirantes que fueron aceptados limpiamente y serán convocados a un examen de control”, dijo en conferencia de prensa este viernes 31 de julio.

Agregó que se realizará una prueba de control, no es un nuevo examen y que se aplicará para garantizar que las personas hicieron un esuferzo y no obtuvieron ayuda con ventaja respecto a los demás estudiantes.

Dijo que la prueba de control es necesaria para dar certeza y equidad en el acceso. Ánimo a que tendrán un buen resultado y que confirmarán su acceso a la UNAM.

Hizo un llamado a quiénes buscan entrar a estudiar a la UNAM, para que haya un comportamiento ético y que no se caiga en recurrir a ayuda fraudulenta.

“Hacer trampa no solo daña a la institución, es algo que daña a la sociedad en su conjunto, es algo que erosiona el tejido social. Es una práctica que debemos desterrrar”, aseguró Lomelí.

El examen de admisión para licenciatura se aplicó a 158 mil 723 aspirantes con ayuda de inteligencia artificial.

¿Qué sabemos de la nueva prueba de control que aplicará la UNAM?

Eduardo Bárzana García, integrante de la Comisión Técnica de la Universidad, explicó que se repetirá el examen de admisión de manera presencial a ciertos aspirantes, siguiendo estos cuatro puntos: