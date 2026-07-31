Rector de la UNAM se disculpa con aspirantes que no hicieron trampa: ‘Estén seguros que tendrán un buen resultado’

Leonardo Lomelí, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se disculpó con los aspirantes a licenciatura que no usaron herramientas de ayuda para resolver el examen, luego de que se detectara que hubo quienes sí hicieron trampa.
“Ofrezco disculpas a los aspirantes que fueron aceptados limpiamente y serán convocados a un examen de control”, dijo en conferencia de prensa este viernes 31 de julio.
Agregó que se realizará una prueba de control, no es un nuevo examen y que se aplicará para garantizar que las personas hicieron un esuferzo y no obtuvieron ayuda con ventaja respecto a los demás estudiantes.
Dijo que la prueba de control es necesaria para dar certeza y equidad en el acceso. Ánimo a que tendrán un buen resultado y que confirmarán su acceso a la UNAM.
Hizo un llamado a quiénes buscan entrar a estudiar a la UNAM, para que haya un comportamiento ético y que no se caiga en recurrir a ayuda fraudulenta.
“Hacer trampa no solo daña a la institución, es algo que daña a la sociedad en su conjunto, es algo que erosiona el tejido social. Es una práctica que debemos desterrrar”, aseguró Lomelí.
El examen de admisión para licenciatura se aplicó a 158 mil 723 aspirantes con ayuda de inteligencia artificial.
¿Qué sabemos de la nueva prueba de control que aplicará la UNAM?
Eduardo Bárzana García, integrante de la Comisión Técnica de la Universidad, explicó que se repetirá el examen de admisión de manera presencial a ciertos aspirantes, siguiendo estos cuatro puntos:
- La UNAM verificará los resultados obtenidos a través de la realización de un examen de control.
- Convocará a las personas que ya habían recibido un aviso de selección para ingresar a la UNAM en 2026 mediante el examen original, así como a quienes obtuvieron en dicho examen un número de aciertos igual o superior al menor número de aciertos que permitió el ingreso entre 2021 y 2026 al mismo programa, plantel y modalidad.
- La UNAM ofrecerá una oportunidad de participar en el examen de control a quienes ya recibieron un primer aviso de selección y a quienes, alcanzando los puntajes referidos en el párrafo anterior, pudieron haber sido no seleccionados como consecuencia de las irregularidades detectadas.
- Aplicará el examen de control de manera presencial, bajo el formato más conveniente para poder procesarlo lo más pronto posible, con versiones diferentes que resulten suficientes para el número de turnos y aspirantes, y llevarlo a cabo a la brevedad para reducir la afectación al calendario escolar.
- Asignará los lugares de ingreso a partir del resultado obtenido en el examen de control.