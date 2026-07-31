Detienen al ‘Minimí’ y al ‘Pitufo’, líderes del Cártel de Tláhuac: Tenían más de 300 dosis de droga

Policías de CDMX y agentes federales detuvieron a Mario Alberto ‘N’, ‘El Minimí’, y a José Israel ‘N’, alias ‘El Pitufo’.

Un operativo de autoridades federales y de la Ciudad de México concluyó con la detención de dos líderes del Cártel de Tláhuac, identificados como Mario Alberto ‘N’, también conocido como ‘El Minimí’, y José Israel ‘N’, alias ‘El Pitufo’.

Ambos líderes del Cártel de Tláhuac están vinculados a la venta y distribución de droga, extorsiones a comerciantes y locatarios, además de la invasión y despojo de predios en esa alcaldía, informaron autoridades de la Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, durante la operación se aseguraron más de 300 dosis de aparente marihuana, cocaína y metanfetamina, así como un arma de fuego.

El operativo contó con la participación de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia. Además, elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Guardia Nacional (GN) participaron en el operativo que incluyó tres órdenes de cateo.

Así fue el operativo contra el Cártel de Tláhuac en CDMX

Luego de las primeras investigaciones, las autoridades de CDMX y federales detectaron tres domicilios donde presuntamente se almacenaban y comercializaban drogas, por lo que implementaron rondines de vigilancia fijos, móviles y discretos.

Durante las investigaciones, los agentes de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX obtuvieron pruebas suficientes y robustos, por lo que se procedió a solicitar los mandamientos judiciales para intervenir en los inmuebles.

El operativo contra el Cártel de Tláhuac incluyó cateos en tres domicilios de la zona oriente de CDMX. (Especial)

¿Qué domicilios se intervinieron durante el operativo contra el Cártel de Tláhuac?

La primera orden de cateo se ejecutó en un predio ubicado en la calle Janufa, de la colonia Miguel Hidalgo. Ahí se logró la detención de un hombre de 38 años y se aseguraron 95 dosis de cocaína, 100 dosis de metanfetamina, 100 bolsitas de marihuana y un teléfono celular.

La segunda acción del operativo contra el Cártel de Tláhuac se llevó a cabo en la calle Bohemia, de la colonia Miguel Hidalgo, donde los policías aseguraron 60 envoltorios con cocaína y tres kilos de marihuana.

En la calle Noche Buena se realizó un tercer cateo. Los policías detuvieron a un hombre de 48 años, aseguraron 4.875 kilos de cocaína, un arma de fuego corta y un teléfono celular.

Tras el operativo contra el Cártel de Tláhuac, los tres domicilios quedaron sellados y bajo resguardo policial, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes y definirá su situación jurídica.

La operación de autoridades contra el Cártel de Tláhuac permitió asegurar más de 300 dosis de drogas. (Especial)

¿Qué sabemos del ‘Minimí’ y del ‘Pitufo’?

De acuerdo con las autoridades de CDMX y federales, los detenidos posiblemente forman parte de una célula delictiva generadora de violencia que opera en zonas de la alcaldía Tláhuac.

Esta célula se dedica a cometer delitos como extorsión, invasión de predios y venta, así como la distribución de drogas.

Sin especificar cuál de los dos detenidos, las autoridades señalaron que uno de ellos ha sido detenido en tres ocasiones: una por el delito de Cohecho en 2008 y las otras dos por el delito de robo en pandilla en 2011 y 2013.