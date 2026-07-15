Cártel de Tláhuac, debilitado y bajo la amenaza del CJNG: ¿Quién es ‘El Perrillas’, su exlíder detenido?

“Se les acabó su mina de oro”, así fue como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) amenazó al Cártel de Tláhuac con atacarlos, a pocos días de que la organización criminal perdió a Carlos Ramón ‘N’, ‘El Perrillas’, uno de sus líderes.

El CJNG, que en febrero pasado también perdió a su líder, Nemesio Oseguera ‘El Mencho’, lanzó un video en redes sociales donde le declaraban la guerra al Cártel de Tláhuac, ¿el motivo? El uso de sus insignias para extorsionar y hacer cobro de piso.

“Vamos por todos los extorsionadores y cobrapisos de la Unión Tepito y Cártel de Tláhuac. Esos falsos que dicen ser de la empresa... Todos aquellos que andan cobrando piso en nombre de nosotros... Vamos a poner orden, no a incomodar”, reiteró el presunto integrante del CJNG.

Se desconoce cómo serían los ataques del CJNG; sin embargo, su amenaza ocurre mientras el Cártel de Tláhuac, que supo dominar el sur de la CDMX y el oriente del Edomex, se debilita tras perder al menos a cuatro de sus líderes en el último año, incluido ‘El Perrillas’.

¿Quién es ‘El Perrillas’ y cuál es su papel en el Cártel de Tláhuac?

Carlos Ramón ‘N’, ‘El Perrillas’, se desempeña desde hace más de 10 años como jefe de sicarios del Cártel de Tláhuac.

Su trabajo al frente del brazo armado de la organización comenzó desde que el Cártel era liderado por Felipe de Jesús Pérez Luna, ‘El Ojos’, su fundador que fue abatido en un enfrentamiento con las autoridades en la colonia La Conchita, en Tláhuac, el 20 de julio de 2017.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó que ‘El Perrillas’ cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud, uno en 2016 y otro en 2019. En ambos casos, de acuerdo con reportes periodísticos, fue liberado por falta de pruebas.

Ahora, ‘El Perrillas’ es detenido como uno de los responsables de una agresión armada ocurrida a las afueras de un salón de fiestas en Tláhuac, y se mantienen abiertas las investigaciones en su contra, a la espera de que se confirmen posibles delitos cometidos como líder del Cártel de Tláhuac.

La decadencia del Cártel de Tláhuac: Así cayó su ‘dinastía’

El Cártel de Tláhuac se fundó por ‘El Ojos’ en 2012, siendo una organización criminal ligada a los Beltrán Leyva y aliada a La Familia Michoacana.

Sin embargo, la carrera criminal de ‘El Ojos’ comenzó desde los años noventa, como operador de Los Caletri, un grupo criminal que se apoderó del tráfico de drogas en el sur de la CDMX.

Además, fue uno de los sicarios de Osvaldo García Moya, ‘El Compayito’, líder de La Mano con Ojos.

En sus primeros cinco años fueron responsables de al menos 100 homicidios en la Ciudad de México, de acuerdo con la BBC.

Sin embargo, tras la caída del ‘Ojos’ en 2017, la organización criminal perdió influencia, y aunque en un principio el control quedó en la familia, siendo su esposa, María de los Ángeles Arvizu, y sus hijos, los reponsables del grupo.

Con tiendas de abarrotes y mototaxistas que servían de fachada para distribuir drogas, el cártel operó por años; sin embargo, poco a poco fueron cayendo, y el 8 de septiembre fue detenida María de los Ángeles y una de sus hijas.

Pese a las detenciones, el Cártel de Tláhuac aún opera presuntamente en Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta, ahora bajo la amenaza de ser eliminados por el CJNG.

Con información de BBC.