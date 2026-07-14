Español y proveedor del ‘góber precioso’: ¿Quién es el tirador de Atlixcayotl?

Personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizó diligencias de investigación para lograr la localización del conocido como tirador de la Atlixcáyotl, en dicha vialidad de la capital poblana.

Rafael “N”, señalado por las autoridades como presunto responsable de una decena de ataques con arma de fuego en la Vía Atlixcáyotl, Puebla, fue detenido este 14 de julio.

El supuesto ‘tirador de la Atlixcáyotl’ es un empresario farmacéutico de origen español que reside en Puebla. Tiene entre 60 y 65 años de edad y, hasta el momento, se desconocen los motivos detrás de las agresiones que se le atribuyen.

De acuerdo con registros públicos, se ha desempeñado como proveedor de insumos y servicios médicos. Durante la década de 2010, sus empresas —Chudamed Comercial, Grupo Iruña, Antarak y otras— figuraron entre los principales proveedores del Gobierno de Mario Marín Torres en Puebla.

En 2010, dichas compañías obtuvieron adjudicaciones directas por más de 94 millones de pesos para el mantenimiento de equipo médico y electromecánico en hospitales. Los contratos fueron asignados mediante concursos por invitación y posteriormente fueron cuestionados por la ausencia de licitaciones públicas y por la experiencia de las proveedoras.

¿Qué antecedentes tiene Rafael ‘N’?

En 2013, Rafael ‘N’. fue mencionado en Veracruz por presuntas irregularidades relacionadas con contratos de equipo médico del Programa Nacional para la Reducción de la Mortalidad Infantil (Pronaremi), aunque los señalamientos no derivaron en condenas penales.

El empresario también ha sido vinculado con Grupo Emprendedor Gasolinero y ha aparecido en reportes periodísticos relacionados con un presunto ataque contra una tienda Telcel.

Hasta el momento de su detención, vivía junto con su familia en el fraccionamiento Santa Fe.

Actualmente enfrenta al menos siete denuncias por daños en propiedad ajena y una más por lesiones.