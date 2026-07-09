Lluvias en Puebla arrastran patrulla en la que se resguardaban 3 mujeres; recuperan sus cuerpos

Una patrulla con tres mujeres adentro fue arrastrada por el caudal del río Atoyac. (Foto: Quadratin)

Las lluvias han causado más víctimas mortales en Puebla. Tres mujeres murieron en Santa Clara Ocoyucan, al interior de una patrulla en donde un policía buscaba resguardarlas de la intensa tormenta del miércoles 8 de julio; sin embargo, la unidad fue arrastrada por el desbordamiento del río Atoyac . Aún no se logra localizar al uniformado.

La coordinación de Protección Civil informó que tras las labores de búsqueda se localizaron los cuerpos de tres mujeres al interior de la patrulla de la Policía Municipal de Ocoyucan, arrastrada por el desbordamiento del río Atoyac.

Durante las maniobras de inspección, el Equipo Acuático de Bomberos del Estado confirmó el hallazgo; los cuerpos ya fueron extraídos y continúa la búsqueda del oficial con nuevas inmersiones. También se trabaja en la recuperación del vehículo.

“Al continuar con la inspección, se confirmó que el cuerpo del oficial de la Policía Municipal no se encontraba al interior de la unidad, por lo que Bomberos del Estado realizó una nueva inmersión para ampliar la búsqueda en el área circundante”, informó la dependencia.

Buscan al policía

Asimismo, se informó que a fin de fortalecer los esquemas de búsqueda se estableció un Puesto de Comando donde se diseñaron las estrategias para localizar y rescatar al uniformado y la unidad al interior del cauce del río Atoyac.

Se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado ha asumido las diligencias ministeriales para el procesamiento de la escena, el levantamiento de los cuerpos y su plena identificación.

Las labores de localización del oficial continúan, así como las maniobras de recuperación del vehículo.

De igual forma se informó que el personal de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas brinda el acompañamiento y apoyo correspondiente a vecinos y posibles familiares de las mujeres.

En el operativo participan la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Coordinación General de Protección Civil, Bomberos del Estado, Secretaría de Seguridad Pública, Policía Estatal y Grúas, además del apoyo de maquinaria pesada.