Familia queda atrapada en gruta de Cuetzalan por fuertes lluvias; hay un muerto y 3 desaparecidos

Detalló que las labores de búsqued se suspendieron aproximadamente a la 1:00 de la tarde debido a la lluvia persistente en el lugar. (Foto: PC Puebla)

Puebla - Las intensas lluvias de esta semana dejaron a una familia de siete integrantes atrapada en gruta de Cuetzalan, por lo cual se mantiene un operativo de búsqueda que permitió rescatar a dos de las víctimas aunque una más falleció y aún se desconoce la condición del resto de las personas.

Los hechos se registraron en la gruta Chichicazapan, en el citado municipio de la Sierra Norte. en donde las intensas lluvias provocaron el incremento del caudal del río subterráneo, dejando atrapadas a las personas.

Un hombre identificado como Agustín logró salir del lugar y acudió a la comisaría de la policía municipal para solicitar ayuda.

Comienza rescate de la familia en gruta de Cuetzalan

El coordinador de Protección Civil, Bernabé López Santos, informó que tras los hechos se trasladó el personal de la dependencia al lugar para llevar a cabo las acciones de rescate correspondientes, instalándose un Sistema de Comando de Incidentes, con el propósito de coordinar los esfuerzos de todas las corporaciones participantes.

Hasta el momento, tres personas han sido rescatadas con vida, una más falleció y hay otras tres personas que siguen atrapadas sin que se tenga certeza de su estado de salud, por lo cual las labores de búsqueda y extracción continúan, y brigadistas de municipios como Chignautla, Cuetzalan y Tlatlauquitepec, también colaboran en las tareas de extracción.

No obstante, debido a la presencia de lluvia en la zona, que incrementa el nivel del río subterráneo y representa un riesgo para los equipos de rescate, se determinó suspender temporalmente las maniobras de búsqueda, por lo que, las labores se reanudarán en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan.

El funcionario indicó que se ha mantenido coordinación con el presidente municipal de Cuetzalan, Óscar Paula Cruz, y con las corporaciones participantes.

Identifican al cuerpo hallado en la gruta de Cuetzalan

Bernabé López Santos informó este miércoles que los cuerpos de rescate hallaron el cuerpo de una persona al interior de las grutas de Chichicazapan.

Agregó que el hombre, de 31 años de edad fue reconocido por sus familiares y que será entregado luego del procedimiento legal.

“Fue extraído de esas grutas y obviamente fue reconocido por sus familiares. En vida llevaba el nombre de Gerardo Julián de los Santos, de 31 años de edad", indicó el funcionario estatal.

Detalló que las labores de búsqued se suspendieron aproximadamente a la 1:00 de la tarde debido a la lluvia persistente en el lugar.

“Eso dificulta las labores de búsqueda y obviamente incrementa el nivel del río que se encuentra al interior de de estas grutas", explicó.

Adelantó que la búsqueda de personas continuará este jueves, pues aún no se sabe sobre el paradero de tres integrantes de la familia que quedó atrapada en las grutas de Cuetzalan.

El operativo cuenta con la participación de la Comisión Nacional de Emergencias, Secretaría de Gobernación, Seguridad Pública Estatal, SUMA, Protección Civil Municipal de Cuetzalan, Chignautla, Tlatlauquitepec y Teziutlán, así como voluntarios.

“Se mantiene acompañamiento a los familiares de las personas que permanecen al interior, con la finalidad de que tengan información oportuna sobre el desarrollo de las operaciones”, comentó el gobierno de Puebla.