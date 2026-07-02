Puebla y Morelos tendrán un viernes nublado y fresco; se prevén temperaturas de hasta 25°C

Así estará el clima para Morelos y Puebla el 3 de julio.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un viernes 3 de julio con condiciones de cielo nublado para Puebla y Morelos.

Se esperan temperaturas frescas por la mañana y templadas durante el día, sin alertas de clima extremo, pero con la influencia de sistemas ciclónicos en la atmósfera.

Estas condiciones atmosféricas se deben a circulaciones ciclónicas y canales de baja presión en el país.

¿Qué temperaturas habrá en Puebla y Morelos mañana?

En la ciudad de Puebla, las temperaturas estarán entre una mínima de 10.3°C y una máxima de 25.0°C. Para los municipios de Puebla, se esperan valores similares, con el termómetro entre los 10°C y los 25°C. El viento será ligero, con una velocidad de 7 km/h.

Cuernavaca, en Morelos, tendrá un clima ligeramente más cálido en su mínima, con 12.0°C, y una máxima de 25.0°C.

Los municipios de Cuernavaca registrarán temperaturas entre los 12°C y los 25°C. El viento en esta zona soplará a unos 5 km/h.

¿Se esperan lluvias este viernes en la región?

Para Cholula, en Puebla, se prevén temperaturas mínimas de 9.7°C y máximas de 23.7°C, siendo ligeramente más frescas que la capital poblana. Municipios como Santa Isabel Cholula y San Andrés Cholula presentarán valores entre los 9°C y los 24°C. En toda la zona, el cielo permanecerá nublado.

Aunque no hay una alta probabilidad de precipitación intensa, el cielo nublado en toda la región y la influencia de la onda tropical número 14, según el SMN, sugieren que podría haber lluvias ligeras o intermitentes. El viento en Cholula alcanzará los 7 km/h.

¿Cómo estará el clima en la zona este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la región es el siguiente:

Viernes 3 de julio : Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h. Sábado 4 de julio : Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h. Domingo 5 de julio: Máxima de 25°C, Mínima de 9°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h.

El pronóstico extendido indica que las condiciones atmosféricas se mantendrán estables durante el fin de semana. La temperatura máxima se mantendrá en los 25°C, mientras que la temperatura mínima bajará ligeramente el domingo, llegando a los 9°C. El cielo seguirá nublado en toda la región.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima en Puebla y Morelos?

Ante estas condiciones atmosféricas, es importante seguir recomendaciones de salud básicas. Aunque las temperaturas no son extremas, se sugiere mantenerse hidratado. Use ropa ligera y de colores claros para mayor comodidad. El cielo nublado reduce la exposición directa al sol, pero es prudente protegerse.

Debido al cielo nublado y la posibles lluvias, se recomienda llevar un paraguas o impermeable si planea salir. Consulte el pronóstico extendido antes de realizar actividades al aire libre. La velocidad del viento será baja, por lo que no se esperan afectaciones por rachas fuertes.

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