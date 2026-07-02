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Clima en CDMX y Edomex: Onda tropical 14 traerá lluvias y granizo el 3 de julio

El pronóstico del clima para el Valle de México este viernes indica cielo nublado generalizado y temperaturas frescas, con mínimas de 6°C en Toluca.

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clima Clima para la CDMX y el Edomex por la onda tropical 14. (Cuartoscuro)
Por Redacción

El Valle de México experimentará cielo nublado generalizado para el viernes 3 de julio, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se esperan temperaturas frescas a templadas.

Una onda tropical y canales de baja presión podrían traer lluvias ligeras a la región.

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¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex mañana?

La Ciudad de México tendrá una temperatura mínima de 11.3°C y una máxima de 24.7°C. Se espera cielo nublado con viento de 4 km/h, lo que ofrecerá un día templado y agradable en la capital del país.

En el Estado de México, Toluca registrará de 6.0°C a 20.7°C. Naucalpan, de 11.0°C a 24.7°C. Ecatepec, la más cálida, tendrá de 12.0°C a 25.7°C. Prevalece el cielo nublado.

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¿Lloverá este viernes en CDMX y Edomex?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que la onda tropical número 14 y otros sistemas mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias. Esto incluye posibles descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y caída de granizo en el centro del país.

Para el Valle de México, esto se traduce en cielo nublado generalizado durante el día. Los vientos serán suaves, entre 3 km/h en Toluca y 5 km/h en Naucalpan. Se recomienda estar atento a los avisos oficiales por cualquier cambio repentino en el clima.

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¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

  • Viernes 3 de julio: Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.
  • Sábado 4 de julio: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.
  • Domingo 5 de julio: Máxima de 25°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.
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La tendencia para el fin de semana en el Valle de México es de estabilidad en las condiciones. Se esperan temperaturas similares, con mínimas que se mantienen alrededor de los 11°C y máximas que no superarán los 25°C. El cielo seguirá predominantemente nublado.

¿Qué hacer ante el cielo nublado y posibles lluvias?

Ante el pronóstico de cielo nublado y posibles aguaceros, es importante tomar precauciones. Se aconseja llevar un paraguas o impermeable al salir, especialmente si las actividades se realizarán al aire libre. También es bueno mantenerse hidratado.

Aunque las temperaturas no serán extremas, la variación entre la mañana y la tarde puede ser notable. Se recomienda vestir en capas para adaptarse a los cambios. Consultar los avisos de Protección Civil es clave para cualquier alerta.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.

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