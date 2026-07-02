¿Cómo ‘esquivar’ multitudes en el Ángel si vas a ver el México vs Inglaterra?

Miles de aficionados en el Ángel de la Independencia disfrutando del partido de la Selección Mexicana contra el equipo de Ecuador.

¿Cómo apoyar a la Selección en el México vs. Inglaterra del domingo de la forma más segura posible?

Los festejos por la victoria de la Selección Mexicana sobre Ecuador, que aseguró su pase a los octavos de final del Mundial 2026, terminaron en tragedia luego de que una aglomeración en las inmediaciones del Ángel de la Independencia dejara un saldo de cuatro personas fallecidas, tres de ellas por asfixia por compresión.

Miles de aficionados se concentraron sobre Paseo de la Reforma para celebrar el triunfo del Tricolor. Sin embargo, la enorme cantidad de asistentes provocó zonas de alta presión donde varias personas quedaron atrapadas entre la multitud.

Para cualquier concentración masiva, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México recomiendan tomar medidas preventivas para reducir los riesgos asociados a las multitudes.

Antes del evento se aconseja:

Llegar con anticipación.

Identificar rutas de evacuación y zonas seguras.

y zonas seguras. Usar ropa y calzado cómodos.

Evitar mochilas grandes, objetos punzocortantes y envases de vidrio.

Llevar una tarjeta con datos personales , tipo de sangre y condiciones médicas.

, tipo de sangre y condiciones médicas. Acordar un punto de reunión con familiares o amigos en caso de separación.

Si la multitud comienza a comprimirse y resulta difícil respirar o las personas empiezan a caer, lo recomendable es salir de la zona de mayor presión tan pronto como sea posible y avisar a los cuerpos de emergencia. Lo más importante es no perder la calma.

No empujar ni intentar avanzar en sentido contrario al flujo de personas.

Mantener los brazos flexionados frente al pecho para crear un espacio que facilite la respiración.

Desplazarse poco a poco hacia los costados de la multitud o buscar una salida lateral.

Evitar agacharse para recoger objetos, ya que detenerse aumenta el riesgo de caer.

para recoger objetos, ya que detenerse aumenta el riesgo de caer. Si una persona cae, debe intentar proteger la cabeza y el cuello, colocarse de lado si es posible y levantarse cuanto antes.

Seguir en todo momento las indicaciones del personal de seguridad y de Protección Civil.

Recomendaciones durante y después del evento

Mientras permanezcas en el lugar es importante:

No subir a bardas, estructuras o mobiliario urbano.

Mantener libres pasillos y accesos.

Respetar las indicaciones del personal de seguridad.

Evitar difundir rumores.

Si extravías a tus acompañantes, dirígete un punto de reunión acordado previamente.

En caso de no encontrarlos, repórtalos inmediatamente

Mantén a los niños de la mano o en brazos, y apoya a personas mayores durante la salida

En caso de una emergencia, se debe llamar inmediatamente al 911.

La jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció que se reforzarán las medidas de seguridad el domingo, tanto como para evitar el consumo excesivo de alcohol como para evitar concentraciones masivas.

“El próximo domingo reforzaremos estos puntos de atención y salud para que todas y todos disfruten la jornada con mayor seguridad”, explicó en X.