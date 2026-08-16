Irán le cierra las puertas a EU: Advierte que le impedirá entrar al golfo Pérsico, Ormuz y al mar de Omán

Irán advirtió que EU ya no tiene permiso para entrar al golfo Pérsico, Ormuz ni el mar de Omán.

El comandante en jefe del Ejército iraní, el general de división Amir Hatami, advirtió este domingo de que Irán impedirá que Estados Unidos vuelva a entrar en el golfo Pérsico, el mar de Omán y el Estrecho de Ormuz o restablezca sus bases en Medio Oriente.

El alto cargo militar afirmó que la expulsión de Estados Unidos de Medio Oriente “ya se ha hecho realidad” y que las fuerzas estadounidenses “ya no tienen permiso” para entrar en el golfo Pérsico, el mar de Omán y el Estrecho de Ormuz.

“Todos deben saber que, bajo ninguna circunstancia, las bases estadounidenses podrán volver a la situación anterior e Irán jamás permitirá que eso ocurra”, advirtió Hatami en un discurso durante un acto por el Día del Periodismo en Irán, celebrado el 8 de agosto, según informó la agencia Tasnim.

El jefe del Ejército iraní reivindicó además el control del Estrecho de Ormuz por parte de Teherán como una de las condiciones para poner fin a la guerra, y calificó esa estratégica vía marítima como una “capacidad geopolítica concedida por Dios al pueblo iraní”.

“El sagrado Estrecho de Ormuz es una de las condiciones para poner fin a la guerra; lo preservaremos con todas nuestras capacidades”, insistió.

El factor Donald Trump en el Estrecho de Ormuz

Estas afirmaciones contrastan con las reiteradas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de que Estados Unidos mantiene el control del estrecho por el que transitaba el 20 por ciento del petroleo mundial antes de la guerra que comenzó el 28 de febrero.

Según Hatami, uno de los “legados” de Trump, es precisamente la “activación de la capacidad del Estrecho de Ormuz” para Irán.

Teherán cerró el paso por Ormuz desde mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, a los que la República Islámica respondió también atacando objetivos de EU en países de Medio Oriente, mientras Washington restablecía el bloqueo naval sobre puertos y buques del país persa.

Irán ha exigido a Estados Unidos que ponga fin a la guerra, levante el bloqueo sobre sus puertos y buques y le permita vender su petróleo en mercados internacionales a cambio de la reapertura del estrecho.