¿Por qué México bloqueó casi 16 mil cuentas bancarias? Estas son las razones

Las instituciones financieras bloquearon 15 mil 968 cuentas por un monto estimado de 4 mil 952.3 millones de pesos, como resultado de las acciones del Gobierno de México contra operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre el 1 de septiembre de 2025 y el 5 de junio de 2026.

De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno, en ese periodo se elaboraron 29 mil 679 reportes de inteligencia y se presentaron 173 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, se realizaron 147 acuerdos administrativos que derivaron en la incorporación de mil 508 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB): mil 10 personas físicas y 498 personas morales.

La inclusión en esta lista provocó el bloqueo de las cuentas por parte de las instituciones financieras, con recursos estimados en casi 4 mil 952 millones de pesos. A estas acciones se sumó la incorporación a la LPB de 56 personas físicas designadas internacionalmente, en cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El informe también destaca el fortalecimiento de la cooperación nacional e internacional para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Como parte de la preparación para la Evaluación Mutua de México ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se revisaron, integraron, consolidaron y tradujeron insumos enviados por más de 20 autoridades nacionales.

Del 23 al 27 de febrero de 2026 se realizaron ejercicios de simulación de entrevistas impartidos por expertos internacionales, con la participación de más de 180 servidores públicos y más de 50 representantes del sector privado.

Posteriormente, del 9 al 27 de marzo, se llevó a cabo la visita in situ del equipo evaluador del GAFI en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, una etapa clave de la evaluación de México.