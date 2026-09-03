Monreal rechaza que haya alguna propuesta del Ejecutivo para elevar impuesto a la cerveza

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aclaró el tema de los impuestos a la cerveza. (Foto: Cuartoscuro)

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aclaró que “no hay ninguna propuesta” del Ejecutivo federal para elevar los impuestos a productos con exceso de sodio ni a las cervezas.

“No hay nada hasta este momento”, precisó, y argumentó que “México necesita fortalecer sus ingresos, pero debemos cuidar el bolsillo de las familias”.

Aunque señaló que es facultad exclusiva de la presidenta presentar las iniciativas de Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos, Miscelánea Fiscal y Criterios Generales de Política Económica, y que los diputados tienen derecho a hacerles modificaciones, llamó a los legisladores de Morena y del PT a “no adelantarse, no apresurarse ni generar noticias que aceleren desencuentros”.

Los conminó a “esperar a que llegue el Paquete Económico”, pues, “hasta este momento no hay ninguna iniciativa del Ejecutivo para elevar impuestos, y debe revisarse cuidadosamente el impacto de los impuestos en productos con exceso de sodio, por lo que repercutiría en la ciudadanía”.

“Yo soy partidario de una política fiscal responsable”, subrayó.

Por ello, ofreció que “habrá diálogo con todos los sectores a través de las comisiones de Hacienda y de Presupuesto de la Cámara de Diputados”, ambas presididas por Morena.

¿Qué dijo Monreal sobre el impuesto a la cerveza?

En conferencia, Monreal detalló que “el IEPS tiene un doble propósito y una doble naturaleza: es un instrumento recaudatorio, pero también se puede utilizar con fines de salud pública cuando se trate de productos cuyo consumo excesivo pueda generar daños a la salud”.

“En el caso de la cerveza y de los alimentos con exceso de sodio, yo creo que debe revisarse cuidadosamente cuáles serían los impactos y cómo repercutiría esta medida, aunque no sabemos si venga en la Ley de Ingresos, porque eso sólo lo hace el Ejecutivo”, indicó.

Por eso, “vamos a esperar que nos presenten el 8 de septiembre el Paquete Económico; sin embargo, en lo personal, yo soy partidario de una política fiscal responsable. México necesita, sí, fortalecer sus ingresos, pero también tenemos que cuidar el bolsillo de las familias y cuidar que las modificaciones fiscales que hagamos afecten desproporcionadamente el ingreso de esas familias”, insistió.

Advirtió que “este es un momento complicado y ya la presidenta anunció algo sobre ingresos en materia de hidrocarburos, la trazabilidad, y adelantó que vendría en la Ley de Ingresos, pero no sé qué otras medidas vengan”.

“Ella habló sobre medidas para combatir la evasión fiscal y yo comparto con ella esta preocupación. Me parece correcto que todos paguemos y que no haya evasión fiscal de ningún sector”, apuntó.

“Me parece que eso es parte fundamental de lo que vendrá en la Ley de Ingresos porque ella ya lo adelantó, pero no hay hasta este momento ningún planteamiento concreto de gravar más algún producto. Vamos a esperar hasta después del 8 de septiembre”, reiteró.

El vicecoordinador de la bancada morenista, Alfonso Ramírez Cuéllar, integrante de la Comisión de Hacienda, precisó también que “no hay nada acordado, no hay nada confirmado; sólo son propuestas hechas por legisladores y especialistas que se van a poner a consideración de la Comisión”.