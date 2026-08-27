Doble nacionalidad en candidatos: Hay funcionarios que gobiernan en México y duermen en EU, dice Monreal

Ricardo Monreal llamó a debatir la iniciativa sobre la doble nacionalidad en candidaturas a cargos públicos.

¿Y si pasa algo en la noche? Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, admitió que conoce a alcaldes de localidades fronterizas que, luego de cumplir sus funciones del día a día, van a dormir a Estados Unidos porque tienen doble nacionalidad.

“He conocido casos donde gobiernan o cumplen con la responsabilidad en un estado y duermen en otra nación, en Estados Unidos particularmente”, declaró.

Sus comentarios fueron en torno a la reforma que Presidencia anunció este jueves 27 de agosto para prohibir candidaturas a personas con doble nacionalidad.

Agregó que existen casos de funcionarios que tienen a su familia en Estados Unidos, con sus hijos estudiando en ese país, y que ellos “van y vienen” mientras sirven a un estado.

Sin confirmar que Morena aprobará esta iniciativa, Monreal aseguró que la reforma de la doble nacionalidad es “un tema de debate”, y no considera que la propuesta “tenga dedicatoria” contra opositores.

Monreal llama a ser cuidadosos con reforma de doble nacionalidad

Ricardo Monreal recordó a medios de comunicación que la doble nacionalidad no existía como ahora en México hasta 1997, ya que antes quitaban la nacionalidad mexicana si, por ejemplo, una persona obtenía la estadounidense o la francesa.

El objetivo de aquella ley era que los mexicanos de nacimiento no perdieran su nacionalidad. Por ello, la iniciativa se tiene que revisar, y el artículo 32 de la Constitución señala que la ley regula el derecho que otorga a los mexicanos que poseen otra nacionalidad.

“Es un tema delicado, sobre todo en las zonas fronterizas”, declaró Monreal, quien mencionó que hay múltiples casos en los que las mujeres mexicanas van a Estados Unidos a dar a luz a sus hijos.

Con ello, explicó que hay muchos jóvenes mexicanos nacidos en Estados Unidos que tienen doble nacionalidad, de ahí la importancia de discutir esta reforma “con mucha seriedad”.

El líder de Morena aclaró que desconocen el dictámen en su totalidad, más allá de los avances de cara a las elecciones 2027 que dio Luisa María Alcalde, consejera jurídica en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum.