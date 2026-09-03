México requeriría 108 mil mdd para desarrollar fracking a gran escala: AMEXHI

México necesitaría 108 mil millones de dólares de inversión para desarrollar 24 proyectos de hidrocarburos no convencionales y aumentar la producción de gas mediante fracking.

México requeriría inversiones por alrededor de 108 mil millones de dólares para desarrollar 24 proyectos de hidrocarburos no convencionales que, en un escenario hipotético, permitirían alcanzar una producción cercana a 9 mil millones de pies cúbicos diarios de gas, estimó la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI).

Merlín Cochran, director general de la asociación, explicó durante el Foro de Infraestructura Energética como detonador de crecimiento “Oportunidades del Plan México”, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que el ejercicio busca dimensionar qué sería necesario para producir en el norte del país un volumen de gas equivalente a la demanda nacional considerada en el análisis.

“Lo que nosotros vimos es que se tendrían que dar 24 proyectos, es decir, 24 desarrollos para poder llegar a producir esos 9 mil millones de pies cúbicos diarios de gas. El monto de inversión requerido para alcanzar eso en el norte del país son 108 mil millones de dólares”, señaló.

Cochran puntualizó que se trata de un ejercicio hipotético y reconoció que movilizar una cantidad de recursos de esa magnitud sería poco realista en las condiciones actuales, por lo que consideró necesario comenzar a detonar gradualmente los distintos proyectos.

¿Qué obstáculos enfrenta México para producir gas con fracking?

Además de las necesidades de inversión, el representante de las petroleras privadas identificó la tramitología como uno de los principales obstáculos para desarrollar fracking en México.

Según Cochran, aun si actualmente se otorgara un contrato para desarrollar este tipo de recursos, podrían transcurrir alrededor de siete años antes de comenzar la producción debido a los procesos regulatorios. En un escenario hipotético en el que los desarrollos comenzaran inmediatamente, estimó que el pico de producción podría alcanzarse en aproximadamente una década.

A este reto se suma que los primeros desarrollos de fracking en México serían considerablemente más costosos debido a la falta de infraestructura y a que el país tendría que recorrer una curva de aprendizaje.

¿Cuánto costaría producir gas mediante fracking en México?

El director general de AMEXHI estimó que los primeros pozos o desarrollos podrían costar alrededor de 250 por ciento más, ante la necesidad de contar con equipos, insumos e infraestructura para transportar el gas producido. Posteriormente, los costos tendrían que reducirse conforme avance el desarrollo de la industria para competir con el gas importado.

¿Cuánto impuesto pagarían los proyectos de hidrocarburos no convencionales?

Otro desafío sería el régimen fiscal. Cochran señaló que, de acuerdo con un comparativo realizado por la asociación, la participación gubernamental en proyectos de hidrocarburos no convencionales ronda entre 60 y 65 por ciento en otros países del continente, mientras que bajo un contrato mixto en México podría ubicarse entre 85 y 90 por ciento.

Por ello, AMEXHI considera necesario buscar esquemas que se acerquen a parámetros internacionales para atraer inversiones hacia este tipo de proyectos. Cochran añadió que existe interés de empresas del sector en participar en el desarrollo de recursos no convencionales y apuntó que internacionalmente estos proyectos funcionan principalmente mediante contratos de licencia.

¿México tiene reservas de gas no convencional?

El representante empresarial también destacó que los recursos no convencionales mexicanos todavía se encuentran clasificados como recursos prospectivos y no como reservas, por lo que consideró necesario comenzar los trabajos que permitan determinar y desarrollar su potencial.