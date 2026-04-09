México apostaría a gas de yacimientos no convencionales

Claudia Sheinbaum, presidenta de México y Víctor Rodríguez Padilla, director general de Petróleos Mexicanos, durante la Conferencia del Pueblo, en donde se abordó el tema del futuro de gas natural en nuestro país y la soberanía energética.

México podría elevar su producción de gas natural hasta 260 por ciento hacia 2035 mediante el desarrollo de yacimientos no convencionales, pero sería hasta dentro de unos dos meses que un Comité emita sus observaciones cuando inicie el proceso.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la explotación de estos recursos permitiría reducir la dependencia de importaciones, que actualmente cubren cerca de 75 por ciento del consumo, y sostener el crecimiento de la demanda vinculado a nuevos proyectos industriales.

“Nosotros tenemos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y tenemos garantizados los contratos de gas natural de importación, pero es una decisión responsable aumentar nuestra soberanía energética”, indicó.

Señaló que se integrará un Comité de científicos y especialistas en manejo de agua, explotación sustentable, geología y medio ambiente, que emitirá sus recomendaciones en dos meses sobre los yacimentos no convencionales.

Actualmente, Pemex produce alrededor de 2 mil 300 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd), con una proyección de poco más de 4 mil millones hacia el cierre del sexenio.

Sin embargo, de incorporarse proyectos no convencionales, la producción podría superar los 8 mil millones de pies cúbicos diarios hacia 2035, de los cuales cerca de 40 por ciento provendría de formaciones de geología compleja.

El anuncio formaliza un giro en la política energética luego de un sexenio de resistencia al desarrollo de recursos no convencionales.

En el último año, solo se habían percibido algunas insinuaciones en el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, señaló Oscar Ocampo, director de desarrollo económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“Sin embargo, Pemex no tiene los recursos ni la experiencia; se requiere capital y perforar cientos de pozos para que sea exitosa la explotación de no convencionales”, dijo.

A ello se suma un entorno de precios internacionales que limita la rentabilidad. Paul Alejandro Sánchez, analista del sector energético, advirtió que producir gas en México podría no ser viable si los costos superan los precios actuales del mercado.

“Estamos en la mayor zona productora de gas del mundo, con precios de 3 dólares por millón de BTU; si producir cuesta más, la rentabilidad no dará”, señaló.

El especialista también apuntó que la dependencia del país podría estar subestimada, ya que gran parte del gas que produce Pemex se destina a autoconsumo.

“Realmente estamos importando más del 90 por ciento del gas que se destina a la generación eléctrica, la producción de Pemex nunca se va a los mercados, se queda en la misma empresa para consumo de sus plantas o calderas”, afirmó.

El director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, sostuvo que los avances tecnológicos permiten reducir los impactos ambientales, aunque reconoció que los desafíos son significativos.

“La extracción sustentable de gas natural implica desafíos ambientales importantes; debemos asumirlos con responsabilidad y rigor técnico”, dijo el funcionario en conferencia con la Presidenta.

Retos de ejecución

Sin embargo, expertos advierten que el reto no es normativo, sino de ejecución. “El problema no es definir qué hacer en materia ambiental, sino que Pemex y sus operadores lo cumplan; la tecnología existe, pero falta ejecución”, señaló Paul Alejandro Sánchez.

La secretaria de Energía, Luz Elena González, anticipó que la demanda de gas natural crecerá alrededor de 30 por ciento hacia el final del sexenio, impulsada por la expansión de centrales eléctricas de ciclo combinado, fertilizantes y nuevos polos industriales.

Aun así, la propia presidenta Sheinbaum reconoció que México seguirá dependiendo del gas importado en el corto plazo.

“¿Se va a acabar la importación de gas?, no, difícilmente, porque estamos importando mucho, pero (iremos) poco a poco, estas decisiones toman tiempo, (nos llevará) 10 a 15 años para poder desarrollar este tipo de producción de gas”, indicó la mandataria.

Para alcanzar una producción cercana a 9 mil millones de pies cúbicos diarios, se requerirían inversiones de entre 36 mil y 45 mil millones de dólares anuales, estimó Ramsés Pech, socio en Caraiva y Asociados.

Aunque el gas natural es considerado a nivel mundial como un combustible de transición hacia una matriz energética más limpia, el Gobierno de México también buscará elevar la participación de energías renovables.

“Ahora producimos el 24 por ciento de la energía con fuentes renovables, pero lo que queremos es acelerar la producción para llegar al 38 por ciento”, puntualizó Luz Elena González.