‘Fox, esa no es tu familia’: ‘Alito’ recibe al expresidente en sede del PRI; dialogan sobre unir fuerzas

Alejandro Moreno recibe a Vicente Fox en la sede del PRI. (Foto: X / Alejandro Moreno)

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro ‘Alito’ Moreno, informó este viernes que recibió al expresidente de México, Vicente Fox, en la sede del tricolor, donde ambos sostuvieron una conversación sobre la situación política del país y los desafíos que enfrenta la democracia.

A través de redes sociales, Moreno señaló que el encuentro tuvo como eje la defensa de las instituciones, las libertades y los contrapesos, así como la necesidad de construir una oposición capaz de sumar a distintos sectores.

El líder priista destacó la trayectoria de Fox y lo reconoció como un “demócrata” que ha participado durante décadas en la vida pública de México.

“Reconozco en el expresidente Vicente Fox a un demócrata que ha participado durante décadas en la vida pública de México”, señaló.

Además, planteó que el partido está dispuesto a dialogar con quienes compartan la intención de defender la democracia, las instituciones y las libertades, en un contexto en el que, según su mensaje, México requiere una oposición “con carácter”, pero también con capacidad para convocar y construir acuerdos.

Vicente Fox visitó la sede del PRI.

En sus redes sociales, el expresidente también compartió imágenes del encuentro con el líder priista.

“Hoy más que nunca necesitamos diálogo y voluntad para encontrar coincidencias y construir juntos”, indicó.

¿Qué hablaron Alejandro Moreno y Vicente Fox en el PRI?

Según ‘Alito’ Moreno, la conversación con Vicente Fox se concentró en la situación política del país, el futuro de México y los retos relacionados con la democracia.

El presidente del PRI sostuvo que el encuentro permitió abordar la posibilidad de construir coincidencias entre distintos actores y sectores. En su mensaje, insistió en que el partido buscará “sumar fuerzas” y trabajar con quienes estén dispuestos a aportar al país.

Moreno también señaló que el diálogo incluyó a integrantes de la organización Alma de México, además de diversos participantes vinculados con el PRI.

¿Quiénes participaron en el encuentro con Vicente Fox?

Por parte de la organización Alma de México participaron Juan Carlos Romero Hicks, José Luis Salas Cacho, Rodolfo Elizondo, José Espina, Víctor Guerrero Chávez y Juan Hernández.

En representación del PRI estuvieron sus coordinadores parlamentarios, Manuel Añorve y Rubén Moreira, además de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional.

El dirigente priista destacó que entre los participantes existen distintas experiencias, ideas y visiones, por lo que consideró necesario escucharse y encontrar coincidencias para construir soluciones.

PRI busca sumar fuerzas rumbo a la oposición

Alejandro Moreno afirmó que el PRI mantendrá una política de diálogo con quienes quieran participar en la defensa de la democracia y las instituciones.

“El país necesita una oposición con carácter, pero también con la capacidad de convocar, sumar y construir un mejor rumbo para todos los mexicanos”, sostuvo el dirigente en su mensaje.

Moreno también afirmó que México debe estar por encima de las diferencias políticas y reiteró que su partido buscará sumar “fuerzas, voluntades y experiencia”.

El encuentro, según Moreno, fue presentado como un ejercicio de diálogo sobre el futuro del país y la construcción de coincidencias entre quienes buscan defender las instituciones, las libertades y la democracia.