Oposición ‘no deja ir’ a la magistrada Mónica Soto del TEPJ: ‘No existe una causa grave’

Como un tema de “urgente y obvia resolución” y con los votos en contra y reproches de la oposición del PAN, PRI y MC, el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó, con la mayoría parlamentaria de Morena, PVEM y PT, la renuncia de la jurista Mónica Soto como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

¿Por qué la oposición rechazó la renuncia de Mónica Soto?

Diputados y senadores de la oposición acusaron que el trámite se dio “desaseado”, sin discusión en comisiones y en un proceso legislativo en fast track, “sin transparencia” y “a las prisas”, por no existir una “causa grave” que justifique la renuncia de Soto.

Debido a que fue la última sesión ordinaria de la Comisión Permanente del actual periodo de receso legislativo, con un balance de sus trabajos, el pleno apuró el aval de la renuncia, con 26 votos a favor, cinco votos en contra y cinco abstenciones.

Legisladores del oficialismo aseguraron que la institución puede funcionar hasta con cinco de los siete magistrados, después de la renuncia también de la magistrada Janine Otálora, en octubre del año pasado.

En tanto, la oposición acusó que la mayoría de la llamada ‘4T’ incurrió en “otra violación a la Constitución” y que es “un pago a la magistrada Soto por haber avalado los ‘acordeones’ en la elección judicial” del 2025.

La senadora priista Carolina Viggiano denunció en tribuna que “no se cumple con la Constitución porque no hay ninguna causa grave que justifique su renuncia; su única causa grave es haber traicionado al pueblo de México al avalar los ‘acordeones’ que Morena usó para la elección del Poder Judicial”.

Ahora –acusó– “con esto le van a pagar, ¿a dónde la van a mandar? ¿a un consulado?”. “Se ha violado la Constitución con su agandalle y su mayoría, con la que hacen lo que quieren y con la que cooptaron ya también al Tribunal Electoral”, afirmó.