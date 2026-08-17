‘Concluye un ciclo’: Renuncia Mónica Soto al TEPJF a partir del 31 de agosto

El nombramiento original de Mónica Soto como parte del TEPJF concluía en octubre de 2025.

La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso presentó su renuncia al cargo que desempeña en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con lo que pondrá fin a una trayectoria de casi una década en el máximo órgano de justicia electoral del país.

De acuerdo con el escrito de la magistrada, Soto Fregoso comunicó su decisión al Senado de la República y estableció como último día en funciones el próximo 31 de agosto.

La salida ocurre después de que las reformas relacionadas con el Poder Judicial modificaron el calendario de permanencia de las actuales magistraturas de la Sala Superior. En mayo de 2026, el Senado aprobó cambios para que las magistraturas que permanecían en funciones continuaran hasta 2028.

Por ello, la renuncia representa una salida anticipada respecto del nuevo plazo de permanencia.

¿Por qué renuncia Mónica Soto al TEPJF?

En su carta a Laura Itzel Castillo, Mónica Soto señala que decidió “concluir un ciclo” dentro del Tribunal Electoral, institución a la que llegó tras ser electa por el Senado el 20 de octubre de 2016.

La magistrada recuerda que originalmente su nombramiento era por nueve años y debía concluir el 31 de octubre de 2025. Posteriormente, las modificaciones constitucionales y legales ampliaron la permanencia de las magistraturas en funciones.

Soto Fregoso afirma que durante casi 10 años ejerció su función jurisdiccional con énfasis en la perspectiva de género y los derechos humanos, así como en la inclusión de personas y grupos en situación de vulnerabilidad.

También destaca como eje de su actuación la búsqueda de la igualdad plena y sustantiva de las mujeres.

¿Cuándo deja Mónica Soto el Tribunal Electoral?

La magistrada estableció que su último día en el TEPJF será el 31 de agosto de 2026. En el documento solicita al Senado realizar el trámite correspondiente para formalizar su separación del cargo.

La renuncia se produce en un momento de transformación institucional para la justicia electoral. La Sala Superior actualmente cuenta con seis integrantes; dos de ellos, Gilberto de Guzmán Bátiz García y Claudia Valle Aguilasocho, llegaron tras la elección judicial de 2025, mientras que Soto Fregoso y otros tres magistrados ya formaban parte del órgano.

Trayectoria de Mónica Aralí Soto Fregoso en el TEPJF

Durante su paso por la Sala Superior, Soto Fregoso participó en la resolución de asuntos electorales y constitucionales. Documentos oficiales del TEPJF muestran que en 2026 continuaba como magistrada ponente en diversos expedientes, entre ellos asuntos relacionados con elecciones, partidos políticos y controversias electorales.

Asimismo, fue presidenta del Tribunal Electoral durante 2024 y 2025. En esa etapa encabezó al órgano durante el proceso electoral federal de 2024, incluida la revisión jurisdiccional de las controversias derivadas de esa elección.

La magistrada agradeció al Senado la confianza depositada en ella para desempeñar el cargo y sostuvo que ejerció la responsabilidad conforme a los principios constitucionales y a la función jurisdiccional.