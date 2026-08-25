Morena ‘destapa corcholatas’ para elecciones 2027: Nora Ruvalcaba buscará gubernatura en Aguascalientes

Esta es la cuarta ocasión en la que Nora Ruvalcaba buscará la gubernatura de Aguascalientes.

La senadora Nora Ruvalcaba fue presentada por la dirigencia nacional de Morena como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes este martes 25 de agosto.

El nombramiento hace a Nora Ruvalcaba la virtual candidata de la alianza Morena, PT y Verde para la gubernatura de ese estado, que fue ganada por el PAN en las elecciones de 2021.

Nora Ruvalcaba, excolaboradora del gobierno de López Obrador, está en su cuarto intento de ganar la gubernatura de Aguascalientes. El estado es uno de los últimos bastiones del panismo pues la preferencia de votos por Acción Nacional supera 30 por ciento.

¿Qué puesto tuvo Nora Ruvalcaba en el sexenio de AMLO?

Maestra y abogada, la hoy senadora se desempeñó como subsecretaria de Educación Media Superior en la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el sexenio anterior.

Nora Ruvalcaba compitió por la designación junto con la exdiputada federal trans, Salma Luévano; la diputada local del Partido Verde, Genny López Valenzuela; y Ricardo Rodríguez Vargas, exdirector del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

En su mensaje, Nora Ruvalcaba llamó a dejar atrás las diferencias del proceso interno y pidió trabajar juntos, “calle por calle, colonia por colonia y municipio por municipio” para lograr el triunfo de Morena en Aguascalientes.

En un evento en el World Trade Center, la senadora con licencia dijo que si gana las elecciones en 2027, el cargo de gobernadora será “el último tramo de su vida política” pues planea retirarse de la política para “disfrutar a mis hijos y nietos”.

Nora Ruvalcaba dijo que “de la mano de Morena, el PVEM, el PT y el pueblo”, recorrerá nuevamente Aguascalientes. Sin embargo, los dirigentes del Partido del Trabajo no estuvieron presentes en el evento de su designación.

Morena también presentará este martes 25 de agosto a los o las candidatas virtuales a las gubernaturas de Campeche y Colima. Ambos estados están gobernados por Morena.