Los vestidos de XV años de las hijas del ‘Chapo’: ‘Para las hermosas gemelas de Emma Coronel’

Una diseñadora que radica en Estados Unidos realizó los vestidos que las hijas de Emma y 'El Chapo' lucieron en sus XV años. (Foto: shutterstock, cuartoscuro IG: @therealemmacoronel)

Las hijas del ‘Chapo’ Guzmán y Emma Coronel cumplieron XV años y ambas lucieron vestidos diseñados por una experta en moda que ha participado en eventos internacionales.

April Black Diamond es la diseñadora detrás de las prendas que utilizaron las gemelas. Así lo presumió la propia especialista a través de un video publicado en sus redes sociales, donde mostró parte del proceso de elaboración de los vestidos para las menores de edad.

La diseñadora también fue la encargada de invitar a Emma Coronel al Fashion Week de Milán, donde la esposa del ‘Chapo’ apareció con un vestido largo y una corona, con un atuendo inspirado en la imagen de una reina.

“Para las hermosas gemelas de Emma Coronel, extraordinaria celebración donde la costura, deslumbrantes adornos de cristal y exquisitos detalles crean puro lujo. Cada diseño refleja elegancia, feminidad y belleza de la alta costura”, escribió en Instagram.

La celebración fue privada y únicamente se supo que fue organizada por Fiestas Xtreme, pues Coronel arrobó a la cuenta de Instagram en una historia tempora.

¿Quién es April Black Diamond, diseñadora que hizo los vestidos de las hijas de Emma Coronel y ‘El Chapo’?

April Black Diamond ha mantenido en privado varios aspectos de su vida personal. Incluso, se cree que el nombre con el que se ha dado a conocer en el mundo de la moda sería un seudónimo y que su identidad es distinta.

La diseñadora mantiene una relación sentimental con Rafael Portillo, quien ha sido vinculado como inversionista del espectáculo Aventurera.

En cuanto a su trayectoria, Black Diamond ha participado en distintos eventos de alto perfil, entre ellos el Festival de Cannes y el Gran Baile de Montecarlo.

Uno de los episodios relacionados con la moda que más llamó la atención ocurrió durante el Fashion Week de Milán, donde eligió a Emma Coronel como modelo para presentar uno de sus diseños de la temporada primavera-verano 2025.

“Todo el mundo se merece una segunda oportunidad, es por eso que tomé la audaz decisión de contratar a una mujer extraordinaria como mi modelo principal, que a pesar de un pasado marcado por la controversia, reescribe su futuro, es ejemplo de fuerza, coraje y esperanza”, explicó sobre las razones por las que eligió a la esposa del ‘Chapo’ Guzmán.

April Black Diamond también ha colaborado con distintas publicaciones para diseñar las prendas utilizadas por modelos en portadas de revistas como Maxim y Glamour. Además, fue nombrada Mujer del Año 2024 por la edición de Bulgaria de una de estas publicaciones.

“La moda es más que prendas bonitas; es una forma de arte que cuenta historias e inspira (...) todos merecen la oportunidad de expresarse a través de la moda, sin importar las limitaciones que la vida les imponga”, declaró.

La diseñadora tiene su taller en Los Ángeles, California, donde recibe a sus clientes para brindarles una atención personalizada. Para acudir es necesario solicitar una cita a través de su página oficial o mediante mensajes en sus diferentes redes sociales.

April Diamond Black compartió una foto con las hijas de Emma Coronel y 'El Chapo' Guzmán. (Foto: Captura)

¿Cómo son los vestidos de XV años que usaron las hijas de Emma Coronel y ‘El Chapo’?

Los vestidos de XV años que utilizaron las hijas de Emma Coronel y ‘El Chapo’ Guzmán fueron diferentes entre sí, uno de ellos constaba de olanes color blanco y un corsé en un tono aperlado, ambos con pedrería.

La otra prenda no portaba olanes, era liso, pero sí tenía brillitos sobre una tela plateada y una gran cantidad de perlitas, moños y adornos repartidos por todo el vestido.

Como agregados, tenían un collar, tacones con brillos y cada una de las gemelas eligieron sus accesorios, entre ellos un reloj y un anillo.

¿Cuánto cuestan los vestidos de la diseñadora de Emma Coronel? Esto sabemos

Ella no cuenta con un catálogo público de precios, ya que el costo de sus prendas depende de las características y necesidades de cada cliente.

Entre los diseños que aparecen en su oferta hay uno similar al que utilizó Emma Coronel durante el Fashion Week de Milán. La prenda tiene un precio de 250 dólares, poco más de 4 mil 200 pesos mexicanos, aunque actualmente se encuentra agotada.

Los precios de otros diseños pueden conocerse a través de comentarios publicados por clientes en Google Maps; sin embargo, estas cantidades no corresponden a información oficial proporcionada por la diseñadora o su taller.

Algunos usuarios mencionan trabajos con costos que van desde los 850 dólares, alrededor de 14 mil 500 pesos, hasta los 2 mil 500 dólares, equivalentes a unos 42 mil pesos mexicanos.