Mantiene Sheinbaum aprobación de 68% en agosto: Encuesta EF

Con miras a su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum obtuvo una aprobación ciudadana de 68 por ciento en agosto, de acuerdo con la encuesta nacional de El Financiero.

La desaprobación, según el estudio, registró 32 por ciento en ese mes.

(Gráfico: El Financiero)

De acuerdo con la encuesta, los apoyos sociales continúan como el rubro mejor evaluado del desempeño de gobierno, con 64 por ciento de opiniones favorables, seguidos por el manejo de la economía, que obtuvo 50 por ciento de opinión positiva.

No obstante, los rubros de seguridad, crimen organizado y corrupción continúan con una tendencia a la baja desde mayo pasado, registrando 13, 11 y 14 por ciento de opiniones favorables, respectivamente.

(Gráfico: El Financiero)

El mes de agosto fue particularmente duro en esos rubros, y en especial en seguridad pública, ya que la opinión negativa se disparó de 61 a 76 por ciento en el último mes, el nivel más alto de opiniones negativas en ese rubro de gobierno en lo que va de la administración de Sheinbaum.

Por otro lado, la encuesta marca una aumento en las menciones de la inseguridad como principal problema del país, al subir de 52 a 65 por ciento en el mes. Lo más alto que ha mostrado ese indicador es 79 por ciento en marzo pasado.

En contraste, las percepciones respecto de la relación entre la mandataria mexicana y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nuevamente tuvieron una mejoría, al pasar de 35 a 41 por ciento de opiniones favorables. El mes anterior había avanzado de 33 a 35 por ciento.

(Gráfico: El Financiero)

También subió el porcentaje de opiniones positivas en relación con el manejo de las negociaciones o revisiones del T-MEC, al pasar de 51 a 56 por ciento entre julio y agosto.

(Gráfico: El Financiero)

Este mes se dio a conocer la cancelación de la visa a Andrés Manuel López Beltrán. De acuerdo con el sondeo, el 45 por ciento se enteró de esa noticia.

Al respecto, la encuesta preguntó acerca de la cancelación de visas a políticos mexicanos. El 59 por ciento de los entrevistados considera que es una señal de que se debe investigar a esos políticos, mientras 35 por ciento considera que es una forma de presión política de Estados Unidos que hay que rechazar.

Otro tema que acapararó la conversación pública este mes fue la lista de periodistas y políticos que supuestamente difunden mensajes en contra del gobierno.

A decir de 49 por ciento de los entrevistados, la lista, dada a conocer en la conferencia matutina en Palacio Nacional es una acción intimidatoria que atenta contra la libertad de expresión. Mientras que para 46 por ciento es un esfuerzo válido para señalar críticas o noticias falsas.