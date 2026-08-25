Políticos mexicanos en la lista negra de EU: ¿A quiénes les cancelaron ya la visa?

EU les quitó la visa y ahora enfrentan otro problema: bancos evalúan a políticos mexicanos. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock / Cuartoscuro)

La incertidumbre en torno a la revocación de la visa por Estados Unidos preocupa a los banqueros en México, según Jeanette Leyva.

La polémica por las visas canceladas por Estados Unidos volvió a la discusión pública cuando Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, informó sobre el retiro de su permiso para entrar a ese país.

Al no conocer las causas reales de la revocación de las visas, “los intermediarios financieros” ven un “riesgo en tener como cliente a alguien que públicamente ya fue rechazado por el gobierno de Estados Unidos”, reveló Jeanette Leyva en su columna “La lista que realmente importa a los bancos”.

¿Quiénes son los políticos a quienes EU les retiró la visa?

Además de ‘Andy’ López Beltrán, la lista incluye a Marina del Pilar, gobernadora de Baja California; Carlos Torres Torres, exesposo de la funcionaria; y Alex Tonatiuh Márquez, exdirector de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

También aparecen José Luis Dagnino, alcalde de San Felipe, Baja California; Óscar Eduardo Castro, alcalde de Puerto Peñasco, Sonora; Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales; y Norma Alicia Bustamante, alcaldesa de Mexicali.

Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero, y Mario Alberto López, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), también figuran entre los casos más conocidos.

¿Por qué preocupan a los banqueros la revocación de visas a políticos?

La cancelación de este privilegio no basta para incluir a las figuras políticas en la lista de personas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Sin embargo, eso no quiere decir que no sea “tema de conversación entre los oficiales de cumplimiento, de directivos de la banca que forman parte de la Asociación de Bancos de México (ABM) que lleva Emilio Romano”, apunta Jeanette Leyva.

La periodista señala que “estar en la lista de personas con revocación de visa es un nuevo enfoque del peligro que le representan esos personajes en sus operaciones”.

En este sentido, los banqueros solicitaron “amablemente” a algunas de estas personas que cambiaran de institución y a una de ellas le recomendaron utilizar el Banco del Bienestar, al ser una institución del gobierno federal.

Leyva recuerda que los bancos no están obligados a mantener la relación si, después de una evaluación de riesgos, consideran que dejó de ser conveniente o representa una mayor exposición, ya que podrían ser sometidos a “más vigilancia, controles, documentación y, por supuesto, más costos”.