(Videos) Incendian ring en evento de boxeo entre influencers: Esto sabemos del caso en Sonora

Un incendio fue provocado durante un evento de influencers. (Foto: IAGemini)

Un incendio provocado durante el montaje de un evento de boxeo entre influencers consumió parte del ring y obligó a cancelar la función que estaba programada para este sábado 29 de agosto en Hermosillo, Sonora.

Se trató de Noche Suprema, una función de boxeo similar a Supernova organizada en el Centro de Usos Múltiples (CUM). Los organizadores señalaron que las llamas fueron consecuencia de “actos vandálicos”.

¿Qué sabemos del incendio en el ring de un evento de boxeo en Sonora?

A través de un comunicado, los organizadores de Noche Suprema confirmaron que el incendio ocurrió durante el montaje del evento y señalaron que se trató de un acto vandálico.

“Debido a los actos vandálicos en el C.U.M. (Centro de Usos Múltiples) de Hermosillo durante las albores de montaje, y con el propósito de velar por la seguridad de todos los participantes y asistentes, el evento programado para el sábado 29 no se lleva a cabo”.

La organización informó que la función de boxeo quedó pospuesta, por lo que pidió al público mantenerse atento a las actualizaciones para conocer una posible nueva fecha.

Asimismo, señaló que las personas que prefieran solicitar el reembolso de sus boletos podrán hacerlo a partir del 2 de septiembre a través de la plataforma XTicket.

Los organizadores también aseguraron que tanto el personal como los participantes se encuentran a salvo y anunciaron la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Un comunicado de la Mesa Estatal, retomado por Quadratín, indicó que el ataque habría estado dirigido contra la producción y organización del evento de peleas de boxeo, y no contra los participantes o asistentes.

De acuerdo con reportes preliminares, un grupo de hombres armados habría ingresado al recinto para provocar el incendio y realizar disparos al aire. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por los organizadores ni por las autoridades.

Después del incendio, elementos de la Policía Municipal y Estatal implementaron un operativo en la zona para salvaguardar a las personas presentes y tratar de localizar a los presuntos responsables. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas.

Los hechos tampoco dejaron personas lesionadas o fallecidas.

¿Qué influencers pelearían en el evento de boxeo donde quemaron el ring?

Noche Suprema contaba con una cartelera que combinaba enfrentamientos entre influencers y combates con boxeadores profesionales.

Entre los participantes se encontraba Ali Weezy, quien cuenta con más de 240 mil seguidores en redes sociales y compartió un mensaje para lamentar lo ocurrido.

“Gracias al público que entiende que esto está fuera de nuestro control, afortunadamente no hubo lesionados ni muertes que lamentar, estén atentos a las actualizaciones”.

Además, algunos boxeadores profesionales tenían programada su participación, entre ellos Carlos Alberto ‘El Burrito’ García. Estos eran los combates contemplados para la función:

Carlos García ‘Burrito’ vs. José Vega ‘Potro’ : combate a 10 rounds por el campeonato FeCombox de peso wélter.

: combate a 10 rounds por el campeonato FeCombox de peso wélter. Miguel ‘Alacrán’ Berchelt vs. Juan Córdoba ‘La Sombra’ : combate a 10 rounds en la categoría de peso ligero.

: combate a 10 rounds en la categoría de peso ligero. José Luis Castillo vs. Alfonso Gómez : pelea de exhibición.

: pelea de exhibición. El Chats vs. Borjas.

Vitolias vs. Ozz.

Samilio vs. Pelón Bajavión.

Ali Weezy vs. La Shamaka.

Ever Corona ‘Piratita’ vs. El Mario Brox.

Estos eran los combates pactados para el evento Noche Suprema, cancelado por un incendio en el ring. (Foto: Captura)

Al finalizar la función también estaba programada la presentación de Su Majestad La Brissa, agrupación de regional mexicano, además de la participación de otros cuatro artistas sorpresa.