Fátima Bosch se despide de la corona: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la final de Miss Universo México 2026?

La ganadora de Miss Universo México 2026 recibirá la corona por parte de Fátima Bosch. [Fotografía. ChatGPT]

Llegó el momento de que Fátima Bosch ceda la corona. Este sábado 29 de agosto, 32 representantes de las entidades del país competirán en Los Cabos, Baja California Sur, por el título de Miss Universo México 2026.

La ganadora tendrá la responsabilidad de representar a México en la próxima edición de Miss Universo, cuya edición número 75 se celebrará en noviembre en Puerto Rico, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

Además, intentará mantener el éxito de México en el concurso internacional tras el triunfo de Fátima Bosch el año pasado, en medio de las polémicas con el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil.

¿A qué hora es la final de Miss Universo México 2026?

La final de Miss Universo México 2026 se realizará este sábado 29 de agosto en Rancho Tierra Sagrada by Cabo Adventures, en Los Cabos, Baja California Sur, donde las concursantes permanecieron durante los días previos para participar en las diferentes actividades de la competencia.

La transmisión comenzará a las 18:30 horas, tiempo del centro de México. La coronación podrá seguirse gratis a través de YouTube, mediante el canal OfficialMissUniverse.

De igual forma, puedes seguir la cobertura del evento a través del sitio web de El Financiero.

La ganadora de Miss Universo México 2026 representará al país en el concurso de belleza más importante del planeta. (EFE)

¿Quiénes son las 32 participantes de Miss Universo México 2026?

Las 32 representantes estatales llegaron a Los Cabos con un mismo objetivo: convertirse en la sucesora de Fátima Bosch y obtener la corona de Miss Universo México 2026. Estas son las candidatas que competirán por el título:

Aguascalientes - Diana Marín Sandoval

- Diana Marín Sandoval Baja California - Samantha Bastidas

- Samantha Bastidas Baja California Sur - Selene Zazueta

- Selene Zazueta Campeche - Maje Venegas

- Maje Venegas Chiapas - Catherine López

- Catherine López Chihuahua - Areli Favela

- Areli Favela Ciudad de México - Ximena Ochoa

- Ximena Ochoa Coahuila - Glenda Makhlouf

- Glenda Makhlouf Colima - María Zepeda

- María Zepeda Durango - Isela Hernández

- Isela Hernández Estado de México - Jimena Madrigal

- Jimena Madrigal Guanajuato - Ana Cristina Muñoz

- Ana Cristina Muñoz Guerrero - Fernanda Abaroa

- Fernanda Abaroa Hidalgo - Angélica Arredondo

- Angélica Arredondo Jalisco - María Vargas

- María Vargas Michoacán - Mariana Macías

- Mariana Macías Morelos - Zayda Ríos

- Zayda Ríos Nayarit - Evelia Morales

- Evelia Morales Nuevo León - Arisbe Cueto

- Arisbe Cueto Oaxaca - Estefany Luna

- Estefany Luna Puebla - Ale Juarico

- Ale Juarico Querétaro - Ithza Andrade

- Ithza Andrade Quintana Roo - Naxca Maureen Doty

- Naxca Maureen Doty San Luis Potosí - Anylu Martínez

- Anylu Martínez Sinaloa - Cristina Guillén

- Cristina Guillén Sonora - Moneth Chio

- Moneth Chio Tabasco - Ximena Aranda

- Ximena Aranda Tamaulipas - Gisella Flores

- Gisella Flores Tlaxcala - Diana Castillo

- Diana Castillo Veracruz - Génesis Vera

- Génesis Vera Yucatán - Carla Osorio

- Carla Osorio Zacatecas - Viridiana Ovalle

¿Cómo será la competencia de Miss Universo México 2026?

La evaluación de las aspirantes comenzó antes de la ceremonia final. Las 32 representantes participaron el pasado miércoles 26 de agosto en una competencia preliminar realizada en la Plaza Pública Teniente Antonio Mijares, en San José del Cabo.

Las candidatas presentaron sus trajes típicos, inspirados en la cultura de sus respectivos estados. Durante esta etapa se tomaron en cuenta su presencia escénica, seguridad y desenvolvimiento, de acuerdo con información del Ayuntamiento de Los Cabos.

La concentración también contempló entrevistas privadas y una competencia en traje de baño, que se realizó el pasado viernes 28 de agosto en el Rooftop 360° del Hotel Corazón Cabo Resort & Spa, en Cabo San Lucas.

Durante la ceremonia final, las participantes serán evaluadas por un jurado integrado por:

Aarón Mercury - creador de contenido y cantante.

Daniela Cosío - modelo mexicana.

- modelo mexicana. Inna Moll - modelo y reina de belleza chilena.

- modelo y reina de belleza chilena. Lina Luaces - modelo y reina de belleza cubana.

- modelo y reina de belleza cubana. Luis Gil - cirujano plástico oficial de Miss Universe México 2026.

- cirujano plástico oficial de Miss Universe México 2026. Ilda Ledesma - empresaria del sector hotelero.

- empresaria del sector hotelero. Lily Chenlu - empresaria y promotora del intercambio cultural.

- empresaria y promotora del intercambio cultural. Pepe Medel - historiador especializado en certámenes de belleza.

En las ediciones anteriores, el certamen realizó un primer corte para conformar un Top 16, seguido de un Top 10 y, posteriormente, un Top 5. En esta última etapa, las concursantes participaron en una ronda final de preguntas ante el jurado.

La ganadora no solo tendrá el honor de recibir la corona de manos de Fátima Bosch, sino que también comenzará su camino rumbo a Miss Universo 2026, donde México buscará conservar el título de belleza internacional.