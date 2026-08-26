Carmen Campuzano defiende a Fátima Bosch ante posible orden de arresto: ‘Que no tenga miedo’

Carmen Campuzano también defendió el reinado de Fátima Bosch, a quien describió como una mujer maravillosa y preparada. (Foto: Cuartoscuro/EFE)

Carmen Campuzano brindó su respaldo a la Miss Universo Fátima Bosch, luego de que Nawat Itsaragrisil —el empresario tailandés con el que la mexicana discutió— recordó que existe una demanda en contra de la modelo por presunta difamación.

El problema entre Fátima Bosch y Nawat comenzó durante las actividades previas a la final de Miss Universo 2025, ya que Itsaragrisil confrontó a la tabasqueña por no publicar sobre las actividades del certamen de belleza, por lo cual ella intentó dar una explicación.

No obstante, la situación escaló al grado de que el tailandés llamó a seguridad para que retiraran a la mexicana del lugar. Fátima asegura que él le dijo ‘tonta’; mientras que él afirma que dijo ‘daño’ (damage), no dumbhead (‘tonta’).

Ante ello, Nawat Itsaragrisil denunció a Fátima Bosch en Tailandia por presunta difamación en noviembre de 2025 y ahora el empresario afirmó que existe un proceso acelerado para emitir una orden de arresto contra la mexicana. Un caso sobre el que habló Carmen Campuzano.

Fátima Bosch tiene una presunta denuncia por difamación en su contra. (Foto: EFE) (CLEMENS BILAN/EFE)

¿Qué dijo Carmen Campuzano sobre el caso contra Fátima Bosch?

La actriz de Como dice el dicho compartió en un encuentro con los medios de comunicación que no comprende por qué, desde el inicio de su reinado, la también diseñadora de modas ha sido tan criticada.

“Ella es una mujer digna, maravillosa, preparada, que por algo llegó a ser Miss Universo”, comentó, por lo cual está de acuerdo con que la modelo se defienda ante los comentarios negativos y situaciones como la que vivió con Nawat Itsaragrisil.

“Ha demostrado que tiene los pies bien firmes, y eso me encanta: que sea tan determinante. Y si se le tuvo que ir a la yugular, apoyemos, porque es nuestra mexicana”, dijo Campuzano.

La top model también aplaudió la actitud que ha tomado Fátima Bosch tras asumir la corona de Miss Universo en 2025, debido a que, más allá de la polémica, su reinado quedará marcado por haber sido una mujer “valiente y determinante, que ha puesto en su lugar a quien sea que la ha querido pisotear”.

“Llegó una con los pantalones bien puestos para ponerlos en su lugar. Desde el principio así ha sido y qué bueno que se defienda (...) y que sea aguerrida, como debemos ser las mujeres”, afirmó.

Carmen Campuzano también invitó a Fátima Bosch a mantenerse firme, debido a que considera que la joven ha trabajado para ocupar el puesto que ostenta dentro de la organización de Miss Universo.

“Que deje esa huella de una mujer determinante y maravillosa, poderosa y que no le tenga miedo a nada, porque es una mujer que se ha preparado para estar en el lugar en donde está”, comentó.

¿Qué dijo Fátima Bosch sobre la presunta orden de aprehensión en su contra?

Luego de que Nawat aseguró que existe un proceso acelerado para solicitar una orden de aprehensión contra la mexicana por supuesta “difamación, acusaciones falsas y la difusión de información falsa”, Fátima Bosch habló al respecto.

En un comunicado, la reina de Miss Universo aseguró que le parece sorprendente que el hecho de que una mujer se defienda ante situaciones injustas traiga consigo intebntos de intimidación.

“Me resulta profundamente preocupante que, en pleno siglo XXI, una mujer pueda enfrentar intentos de intimidación simplemente por haber levantado la voz, puesto límites y exigido ser tratada con dignidad y respeto”, escribió en su comunicado.

Carmen Campuzano defendió a Fátima Bosch de las críticas. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

A pesar de las consecuencias legales que desencadenó para ella hablar sobre lo que ocurrió en las actividades previas a la final de Miss Universo 2025 con Nawat, Fátima Bosch dijo no estar arrepentida, debido a que busca que, a través de su historia, otras mujeres no teman hablar.

“Defender tu dignidad jamás debería convertirse en motivo de miedo”, comentó e indicó que, además, todo lo que sucedió aquel día quedó grabado en videos, los cuales incluso se viralizaron en redes sociales.

Además de Carmen Campuzano, la organización de Miss Universo también respaldó a Bosch ante el proceso legal que inició Nawat, en donde recordaron que el respeto es un derecho que tienen todas las personas.