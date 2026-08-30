Christian Pacheco y Alemtsehay Asefa triunfan en el Maratón de la CDMX 2026: ¿Cuáles son los premios?

El peruano Cristhian Pacheco Mendoza ganó la cuadragésima tercera edición del Maratón de la Ciudad de México 2026. (Foto: EFE/Isaac Esquivel)

El Maratón de la Ciudad de México 2026 ya tiene campeones: el peruano Christian Pacheco ganó la rama varonil de la edición 43, mientras que la etíope Alemtsehay Asefa se quedó con el primer lugar femenil este domingo 30 de agosto, en una carrera de 42.195 kilómetros por las calles de la capital mexicana.

Pacheco, campeón de los pasados Juegos Panamericanos, registró 2 horas, 10 minutos y 3 segundos, seguido por los etíopes Anbesa Lencho Tefaye, con 2:11:25, y Balew Yihunie Derseh, con 2:11:58. En la rama femenil, Asefa terminó en 2:29:30.

La convocatoria de la competencia establece que el primer lugar absoluto recibe un premio económico y un reloj Garmin.

La etíope Alemtsehay Asefa gana en la categoría femenina de la cuadragésima tercera edición del Maratón de la Ciudad de México 2026. (Foto: EFE/Isaac Esquivel).

Lista de ganadores del Maratón de la Ciudad de México 2026

El Maratón de la Ciudad de México se disputa a 2,240 metros sobre el nivel del mar y cuenta con un recorrido con elevaciones que lo coloca entre los trazados de mayor dificultad en Latinoamérica.

A lo largo de su historia, la prueba ha tenido entre sus ganadores a figuras del atletismo internacional como los subcampeones mundiales Dionicio Cerón, vencedor en 1993, y Simon Biwot, quien se impuso en 1998, así como la peruana Gladys Tejeda, campeona panamericana.

Los tiempos de los campeones de esta edición no superaron los récords históricos del Maratón de la Ciudad de México. La marca varonil pertenece al boliviano Héctor Garibay, quien registró 2:08:23 en 2023, mientras que el récord femenil corresponde a la etíope Amene Beriso, con 2:25:04 en 2022.

Categoría varonil

Christian Pacheco definió la competencia varonil después de permanecer en el grupo puntero durante buena parte del recorrido. El peruano lanzó su ataque antes del kilómetro 30 y logró separarse de sus rivales.

El corredor de 33 años cruzó la meta con 2:10:03, más de dos minutos después del récord de la prueba, que pertenece al boliviano Héctor Garibay, quien marcó 2:08:23 en 2023.

Garibay participó nuevamente en esta edición y terminó en cuarto lugar. El podio varonil quedó de la siguiente manera:

Pacheco también cuenta con el récord panamericano de maratón, establecido en Lima 2019 con 2:09:31, y ganó el oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Categoría femenil

En la rama femenil, la etíope Kasegn Alemtsehay Asefa terminó en el primer lugar con un tiempo de 2:29:30, seguida por sus compatriotas Gebremedhin Kidsan Alema y Tefera Kolole Mekashu:

Categorías de sillas de ruedas

En las categorías de silla de ruedas hubo triunfos mexicanos. En la rama femenil, Brenda Osnaya Álvarez consiguió el primer lugar y encabezó un podio completamente nacional.

Osnaya repitió el triunfo que consiguió en 2025. En aquella edición estableció un récord de la prueba con 1:59:52. Además, llegó a esta competencia después de ganar el Medio Maratón de la Ciudad de México 2026.

En la categoría varonil, el primer lugar fue para el mexicano Gonzalo Valdovinos González, seguido por su compatriota Pedro Gandarilla Fernández. El colombiano Luis Francisco Sanclemente completó el podio.

Valdovinos subió dos posiciones respecto al Maratón de CDMX 2025, cuando terminó tercero después de sufrir un accidente durante el recorrido: en aquella ocasión, en el kilómetro 20 un registro mal tapado causó la caída del colombiano Francisco Sanclemente, Gonzalo Valdovinos no pudo evitarlo y también se impactó.

Citado por Claro Sports, después de cruzar la meta, Valdovinos declaró: “Estoy contento, satisfecho, valió la pena haberme salido de casa para hacer un campamento, dejar a la familia. Aquí está el resultado. La idea era ganarlo, el año pasado pasó el incidente, sabía que este año había que mejorar y la única manera de comprobarlo era ganarlo”.

¿Cuáles son los premios del Maratón de la Ciudad de México 2026?

La convocatoria del Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026 establece una premiación para los ocho primeros lugares absolutos de las ramas varonil y femenil.

El primer lugar recibe 50 mil dólares más un reloj Garmin; el segundo obtiene 20 mil dólares y un reloj Garmin, mientras que el tercero recibe 10 mil dólares y un reloj Garmin.

La bolsa contemplaba también un bono de 550 mil pesos por romper el récord histórico del Maratón de la Ciudad de México, establecido en 2:08:23 para la rama varonil y 2:25:04 para la femenil; sin embargo, dicho estímulo quedó desierto.

En las categorías de personas con discapacidad motriz en silla de ruedas y personas con discapacidad visual, los premios son:

Primer lugar: 61 mil pesos + reloj Garmin.

61 mil pesos + reloj Garmin. Segundo lugar: 37 mil pesos + reloj Garmin.

37 mil pesos + reloj Garmin. Tercer lugar: 18 mil pesos + reloj Garmin.

Con información de EFE