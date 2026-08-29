Maratón de la CDMX 2026: Ruta, horario, calles cerradas y todos los detalles

El Maratón de la CDMX 2026 se llevará a cabo este domingo 30 de agosto con la participación de alrededor de 30 mil corredores, quienes recorrerán 42.195 kilómetros.
La edición XLIII de la competencia provoca afectaciones viales en distintos puntos de la capital desde las primeras horas del domingo, por lo que las autoridades recomendaron a los automovilistas planear sus traslados y utilizar vías alternas.
La ruta pasa por algunas de las principales avenidas de la Ciudad de México, entre ellas Insurgentes, Paseo de la Reforma y Chapultepec antes de que los corredores del Maratón 2026 lleguen al Centro Histórico.
Horario de inicio del Maratón de la CDMX 2026
Aunque el operativo y las afectaciones relacionadas con el Maratón de la Ciudad de México comienzan desde las primeras horas del domingo, las salidas de los corredores serán escalonadas a partir de las 05:45 horas.
Los horarios contemplados para los diferentes bloques son:
- 05:45 horas: corredores en silla de ruedas y débiles visuales.
- 05:50 horas: categoría élite femenil.
- 06:00 horas: categoría élite varonil.
- 06:00 horas: bloque A.
- 06:15 horas: bloque B.
- 06:30 horas: bloque C.
¿Cuál es la ruta del Maratón de la CDMX 2026?
La ruta del Maratón es de 42.195 kilómetros y comienza en Ciudad Universitaria. Desde ahí, los corredores avanzan por Insurgentes Sur hasta llegar a la zona de la Glorieta de Insurgentes.
La ruta continua por Oaxaca, Nuevo León, Parque España, Sonora y avenida Chapultepec, antes de incorporarse a Florencia y Paseo de la Reforma.
El recorrido sigue por Mahatma Gandhi y Calzada Chivatito, para después dirigirse hacia Polanco por calles como Julio Verne, Luis G. Urbina, Emilio Castelar y Presidente Masaryk.
Los participantes también pasan por Moliere, Ferrocarril de Cuernavaca, Ejército Nacional, Thiers, Darwin y Rubén Darío, antes de regresar a Paseo de la Reforma en dirección al Centro Histórico.
En la parte final, los corredores toman Plaza de la República, avenida Juárez, Francisco I. Madero, Simón Bolívar, República de El Salvador y avenida 20 de Noviembre, hasta llegar al Zócalo capitalino, donde estará instalada la meta.
¿Cuáles son las calles cerradas por el Maratón de la CDMX 2026?
Debido al paso de los corredores, hay diversas vialidades con cierres o afectaciones durante el desarrollo de la competencia. De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las principales son:
- Avenida Insurgentes Sur-Norte
- Glorieta de Insurgentes
- Oaxaca
- Avenida Nuevo León
- Parque España
- Sonora
- Avenida Chapultepec
- Paseo de la Reforma
- Mahatma Gandhi
- Calzada Chivatito
- Julio Verne
- Luis G. Urbina
- Presidente Masaryk
- Moliere
- Ferrocarril de Cuernavaca
- Ejército Nacional
- Thiers
- Darwin
- Rubén Darío
- Ignacio Ramírez
- Plaza de la República
- Avenida Juárez
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Francisco I. Madero
- Simón Bolívar
- República de El Salvador
- Avenida 20 de Noviembre
- 16 de Septiembre
¿Cuáles son las alternativas viales por el Maratón de la CDMX?
Para quienes necesiten trasladarse por la capital durante la mañana del domingo, las autoridades recomendaron utilizar vialidades que no forman parte del recorrido.
Entre las principales alternativas se encuentran:
- Anillo Periférico
- Circuito Interior
- Eje 3 Oriente
- Avenida Aztecas
- Avenida Cuauhtémoc
- Avenida División del Norte
- Avenida Marina Nacional
- Calzada Legaria
- Río Churubusco
- Viaducto Miguel Alemán
- Oceanía
- Calzada de Tlalpan
La recomendación es salir con anticipación y considerar que estas vías también podrían registrar una mayor carga vehicular debido a los desvíos.
¿Cómo funcionará el Metro durante el Maratón CDMX 2026?
El Sistema de Transporte Colectivo Metro anunció un horario especial para facilitar el traslado de los participantes.
Las Líneas 1, 2, 3 y 9 arrancan operaciones desde las 05:00 horas. Los corredores pueden utilizar el servicio de manera gratuita al presentar su número de participante.
Las líneas contempladas son:
- Línea 1: Pantitlán-Observatorio.
- Línea 2: Tasqueña-Cuatro Caminos.
- Línea 3: Indios Verdes-Universidad.
- Línea 9: Pantitlán-Tacubaya.
Además, hay rutas de apoyo para los corredores desde las 04:00 horas en puntos como Palacio de los Deportes, avenida Revolución y Río Becerra, Indios Verdes, San Jerónimo, Glorieta SCOP y avenida del Imán.
¿Dónde ver en vivo el Maratón de la CDMX 2026?
El Maratón de la Ciudad de México 2026 puede seguirse en vivo a través de Claro Sports y su canal oficial de YouTube, con una cobertura que inicia alrededor de las 05:45 horas, coincidiendo con la salida del primer contingente.