Maratón de la CDMX 2026: Ruta, horario, calles cerradas y todos los detalles

Estos son los detalles del Maratón de la Ciudad de México 2026. (Foto: Cuartoscuro/MaratónCDMX)

El Maratón de la CDMX 2026 se llevará a cabo este domingo 30 de agosto con la participación de alrededor de 30 mil corredores, quienes recorrerán 42.195 kilómetros.

La edición XLIII de la competencia provoca afectaciones viales en distintos puntos de la capital desde las primeras horas del domingo, por lo que las autoridades recomendaron a los automovilistas planear sus traslados y utilizar vías alternas.

La ruta pasa por algunas de las principales avenidas de la Ciudad de México, entre ellas Insurgentes, Paseo de la Reforma y Chapultepec antes de que los corredores del Maratón 2026 lleguen al Centro Histórico.

El Maratón de la CDMX 2026 se lleva a cabo el domingo 30 de agosto. [Fotografia. Cuartoscuro]

Horario de inicio del Maratón de la CDMX 2026

Aunque el operativo y las afectaciones relacionadas con el Maratón de la Ciudad de México comienzan desde las primeras horas del domingo, las salidas de los corredores serán escalonadas a partir de las 05:45 horas.

Los horarios contemplados para los diferentes bloques son:

05:45 horas: corredores en silla de ruedas y débiles visuales.

corredores en silla de ruedas y débiles visuales. 05:50 horas: categoría élite femenil.

categoría élite femenil. 06:00 horas: categoría élite varonil.

categoría élite varonil. 06:00 horas: bloque A.

bloque A. 06:15 horas: bloque B.

bloque B. 06:30 horas: bloque C.

¿Cuál es la ruta del Maratón de la CDMX 2026?

La ruta del Maratón es de 42.195 kilómetros y comienza en Ciudad Universitaria. Desde ahí, los corredores avanzan por Insurgentes Sur hasta llegar a la zona de la Glorieta de Insurgentes.

La ruta continua por Oaxaca, Nuevo León, Parque España, Sonora y avenida Chapultepec, antes de incorporarse a Florencia y Paseo de la Reforma.

El recorrido sigue por Mahatma Gandhi y Calzada Chivatito, para después dirigirse hacia Polanco por calles como Julio Verne, Luis G. Urbina, Emilio Castelar y Presidente Masaryk.

Los participantes también pasan por Moliere, Ferrocarril de Cuernavaca, Ejército Nacional, Thiers, Darwin y Rubén Darío, antes de regresar a Paseo de la Reforma en dirección al Centro Histórico.

En la parte final, los corredores toman Plaza de la República, avenida Juárez, Francisco I. Madero, Simón Bolívar, República de El Salvador y avenida 20 de Noviembre, hasta llegar al Zócalo capitalino, donde estará instalada la meta.

¿Cuáles son las calles cerradas por el Maratón de la CDMX 2026?

Debido al paso de los corredores, hay diversas vialidades con cierres o afectaciones durante el desarrollo de la competencia. De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las principales son:

Avenida Insurgentes Sur-Norte

Glorieta de Insurgentes

Oaxaca

Avenida Nuevo León

Parque España

Sonora

Avenida Chapultepec

Paseo de la Reforma

Mahatma Gandhi

Calzada Chivatito

Julio Verne

Luis G. Urbina

Presidente Masaryk

Moliere

Ferrocarril de Cuernavaca

Ejército Nacional

Thiers

Darwin

Rubén Darío

Ignacio Ramírez

Plaza de la República

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Francisco I. Madero

Simón Bolívar

República de El Salvador

Avenida 20 de Noviembre

16 de Septiembre

¿Cuáles son las alternativas viales por el Maratón de la CDMX?

Para quienes necesiten trasladarse por la capital durante la mañana del domingo, las autoridades recomendaron utilizar vialidades que no forman parte del recorrido.

Entre las principales alternativas se encuentran:

Anillo Periférico

Circuito Interior

Eje 3 Oriente

Avenida Aztecas

Avenida Cuauhtémoc

Avenida División del Norte

Avenida Marina Nacional

Calzada Legaria

Río Churubusco

Viaducto Miguel Alemán

Oceanía

Calzada de Tlalpan

La recomendación es salir con anticipación y considerar que estas vías también podrían registrar una mayor carga vehicular debido a los desvíos.

Para el Maratón CDMX 2026 se esperan alrededor de 30 mil corredores. (Foto: Cuartoscuro) (Andrea Murcia Monsivais)

¿Cómo funcionará el Metro durante el Maratón CDMX 2026?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro anunció un horario especial para facilitar el traslado de los participantes.

Las Líneas 1, 2, 3 y 9 arrancan operaciones desde las 05:00 horas. Los corredores pueden utilizar el servicio de manera gratuita al presentar su número de participante.

Las líneas contempladas son:

Línea 1: Pantitlán-Observatorio.

Pantitlán-Observatorio. Línea 2: Tasqueña-Cuatro Caminos.

Tasqueña-Cuatro Caminos. Línea 3: Indios Verdes-Universidad.

Indios Verdes-Universidad. Línea 9: Pantitlán-Tacubaya.

Además, hay rutas de apoyo para los corredores desde las 04:00 horas en puntos como Palacio de los Deportes, avenida Revolución y Río Becerra, Indios Verdes, San Jerónimo, Glorieta SCOP y avenida del Imán.

¿Dónde ver en vivo el Maratón de la CDMX 2026?

El Maratón de la Ciudad de México 2026 puede seguirse en vivo a través de Claro Sports y su canal oficial de YouTube, con una cobertura que inicia alrededor de las 05:45 horas, coincidiendo con la salida del primer contingente.