Alerta en Nogales: EU restringe actividades y pide a sus ciudadanos reconsiderar viajes por amenazas

La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para Nogales, Sonora.

El gobierno de Estados Unidos restringió las actividades de ciudadanos estadounidenses en Nogales, Sonora, así como los viajes hacia esta ciudad, debido a información sobre amenazas, informó este sábado 5 de septiembre.

A través de una alerta de seguridad, las autoridades estadounidenses indicaron que los movimientos quedaron limitados a actividades esenciales durante las horas de luz del día.

La advertencia está dirigida a ciudadanos estadounidenses como una medida de precaución. Sin embargo, el aviso no especifica la naturaleza de las amenazas que motivaron la restricción.

¿Qué pide Estados Unidos a sus ciudadanos en Nogales?

Ante la alerta de seguridad, el gobierno de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos mantener mayor precaución y permanecer atentos a su entorno mientras se encuentren en Nogales.

Ante la situación, piden a los estadounidenses en este punto acatar las siguientes medidas:

Buscar refugio en caso de que ocurra un incidente.

Informar a familiares y amigos sobre su seguridad si se registra algún incidente.

Seguir las instrucciones de las fuerzas del orden mexicanas.

Mantenerse informados mediante los medios de comunicación locales para conocer posibles actualizaciones.

Sonora permanece en Nivel 3 de alerta de viaje

La Embajada y Consulados de Estados Unidos en México recordó que Sonora está clasificado como Nivel 3, “Reconsiderar el Viaje”, dentro de la alerta de viajes de ese país.

La nueva advertencia sobre Nogales se trata de una restricción específica para las actividades y desplazamientos del gobierno estadounidense en la ciudad, mientras que la recomendación de Nivel 3 continúa aplicándose al estado.

A partir de la alerta emitida este 5 de septiembre, los movimientos del gobierno estadounidense en Nogales y los viajes hacia esta ciudad quedan restringidos a aquellos considerados esenciales y realizados durante el día.

La Embajada pidió a sus ciudadanos mantenerse atentos a nuevas actualizaciones y seguir las indicaciones de las autoridades mexicanas ante cualquier situación de emergencia.