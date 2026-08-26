Esposa de exalmirante Fernando ‘N’ denuncia que la siguieron en Sonora: Fiscalía analiza darle protección

La Fiscalía de Sonora analiza posibles medidas de protección para Mónica Gámez, esposa del excontraalmirante Fernando ‘N’, señalado como parte de una red de huachicol fiscal, luego de que ella denunciara que fue seguida por un auto sospechoso.
De acuerdo con Mónica Gámez, los hechos ocurrieron sobre la carretera internacional de Nogales, donde una van blanca la siguió.
En su declaración, la mujer explicó que el automóvil la siguió desde lejos casi desde que salió de su casa. Cuando sospechó que la seguían, aceleró y la van se dio la vuelta.
“Pido por favor al gobernador Alfonso Durazo que me mande seguridad o medidas cautelares porque tengo mucho miedo, porque era un hecho que me venían siguiendo”, declaró Mónica Gámez.
Fiscalía de Sonora pide a esposa de Fernando ‘N’ que presente denuncia
Ante las denuncias de Mónica Gámez de que supuestamente la siguieron, la Fiscalía de Sonora informó que realiza acciones para contactarla y conocer directamente los hechos.
Además, la llamaron a que presente una denuncia formal, que hasta el momento no ha realizado.
Las autoridades informaron que realizarán un análisis de riesgo de la mujer, y si resulta procedente, determinarán medidas de protección “que en derecho procedan”.
“La Fiscalía reitera su disposición para atender cualquier situación que pueda representar un riesgo para la integridad y seguridad de las personas.”
El gobernador Alfonso Durazo no respondió públicamente a la solicitud de protección de la esposa de Fernando ‘N’, actualmente en prisión preventiva por huachicol fiscal.
Este mismo miércoles, Mónica Gámez denunció que recibió una amenaza para evitar dar entrevistas o hablar del caso de su esposo.
“Temo por mi seguridad y la de mi familia porque yo recibí una amenaza de que si seguía dando entrevistas me iban a iniciar una carpeta de investigación”, declaró en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.
Agregó que ella no enfrenta ningún proceso penal derivado de la trama de huachicol fiscal, y teme que le “fabriquen un caso” vinculado con Fernando ‘N’, extraditado desde Argentina.