Esposa de exalmirante Fernando ‘N’ denuncia amenazas por el caso huachicol fiscal: ‘Temo por mi familia’

‘Así como a mi esposo’: esposa de Fernando 'N' teme una acusación en su contra

Mónica Gámez, esposa de Fernando ‘N’, excontralmirante señalado de liderar una red de huachicol fiscal, denunció que recibió una amenaza para evitar que ofrezca entrevistas y hable sobre el caso de su marido.

“Temo por mi seguridad y la de mi familia porque yo recibí una amenaza de que si seguí dando entrevistas me iban a iniciar una carpeta de investigación”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva, sin precisar si este intento de intimidación provino de algún funcionario.

Aseguró que, hasta el momento, no enfrenta ningún proceso penal derivado de la supuesta red criminal que encabezaba Fernando ‘N’; sin embargo, teme que le fabriquen un caso “así como a mi esposo”.

La pareja del excontralmirante afirmó que otro miedo, además de la seguridad de sus hijos y familiares, es que dentro de prisión se reporte la muerte de Fernando ‘N’, quien tiene antecedentes de un padecimiento cardiaco.

Recordó que, luego de darse a conocer el esquema del huachicol fiscal y de que su esposo supuestamente lo denunció ante mandos de la Secretaría de Marina, algunos miembros de esta institución murieron, quienes, se presume, tenían responsabilidad o conocían a los responsables.

“Fernando está muy enojado, muy frustrado, o sea, está muy molesto; quiere que se haga justicia, quiere que todo el mundo sepa lo que está pasando (...) en sus propias palabras dijo: ‘si mañana me vinculan el proceso, es una verdadera injusticia’”, comentó en la entrevista.

Mónico Gámez aseguró que seguirá levantando la voz y transmitiendo lo que su esposo le cuente respecto a este caso: “Tiene muchas cosas que decir (...) todo lo que realmente está pasando, las injusticias y todo lo que realmente sabe”.

¿Dónde está Fernando ‘N’ y que sigue en su caso?

Fernando ‘N’ se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, también conocido como Altiplano, desde el 21 de agosto, cuando llegó a México tras ser deportado desde Argentina.

Tras más de 10 horas de audiencia, un juez de control impuso prisión preventiva al excontralmirante Fernando ‘N’ el 22 de agosto. Este miércoles volverá ante la autoridad judicial para conocer si es vinculado a proceso, en caso de que la Fiscalía General de la República (FGR) presente las pruebas para sustentar la acusación.

El excontralmirante participará en la reanudación de la audiencia inicial a distancia; sin embargo, no se permitirá el acceso a los medios de comunicación, como ocurrió la semana pasada.

En la primera parte de la audiencia, la FGR formuló las imputaciones relacionadas con delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

La defensa de Fernando ‘N’ solicitó una ampliación del plazo constitucional para preparar sus argumentos y revisar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público. El periodo terminó este miércoles 26 de agosto.