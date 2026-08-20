Extradición del exalmirante Fernando ‘N’ a México sería ilegal y en ‘operación secreta’, advierte abogado

El exmarino Fernando 'N' es custodiado por elementos de la Interpol Argentina tras entrar de forma ilegal al país.

Fernando ‘N’ podría ser extraditado a México en los próximos días, pero como parte de una operación secreta y fuera del procedimiento legal, acusó Félix Helou, abogado del exalmirante en Argentina.

“Las noticias que se han dado hasta ahora son falsas, podría ser que lo trasladen, pero como una operación secreta y fuera del procedimiento legal, pero eso no ha acontecido”, detalló el defensor en entrevista con Azucena Uresti.

El abogado afirmó que Fernando ‘N’ está acusado de huachicol, por lo que permanece preso en un penal de máxima seguridad de Argentina mientras se revisa el proceso de extradición solicitado por México.

“El proceso de extradición de Fernando ‘N’ fue solicitado por México y se rige por un tratado internacional que hay entre México y Argentina, por el cual es extraditable porque la medida que hoy se le imputa sea delito entre los dos países”, detalló el defensor.

¿Fernando ‘N’ sí será extraditado a México en los próximos días? Esto dice su abogado

Félix Helou insistió en que la extradición de Fernando ‘N’ forma parte de un proceso que continúa, por lo que es difícil decir si llegaría a México en los próximos días o continuará el procedimiento en Argentina.

“Mi experiencia indica que puede pasar cualquier cosa porque se respetan los procesos que establece la ley. No tengo conocimiento de un posible acuerdo político, pero debería ser autorizado por un juez. El juez decide en función de la ley y el político decide en función de la conveniencia a futuro”, detalló.

Helou aseguró que Fernando ‘N’ tiene pendiente una audiencia en Argentina el 27 de agosto y debe respetarse, de lo contrario sería ilegal. Además, el contralmirante entró al país con documentos falsos, lo que también es un delito.

“Él tiene cuatro horas de día en las que ve la luz, no tiene acceso a un lápiz y no puede estudiar la defensa, no se le pueden acercar documentos y no puede tener acceso a una legítima defensa”, dijo.

México no duda de traslado desde Argentina de Fernando ‘N’

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el traslado desde Argentina del contralmirante Fernando ‘N’ “no está en duda”, aunque reconoció que el procedimiento se retrasó y pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) explicar sus detalles.

“Él solicitó un asunto jurídico en Argentina que por eso se retrasó la llegada a México. Pero hoy en el Gabinete de Seguridad, los representantes de la fiscal nos dijeron que no está en duda su traslado”, señaló la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este jueves 20 de agosto.

Sin embargo, no detalló de qué se trata el trámite y pidió que sea la Fiscalía la que informe “con todo detalle”, al advertir que desconocía si profundizar en el procedimiento podía afectar algún aspecto legal.

Dicha declaración ocurre después de que se reportara que autoridades argentinas autorizaron el traslado del contralmirante, detenido el 23 de abril en Buenos Aires tras ingresar al país el 1 de abril con una identidad falsa y un pasaporte guatemalteco, según el Gobierno argentino.

*Con información de EFE