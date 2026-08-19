Huachicol fiscal suma ocho muertos: Ex contralmirante, Fernando ‘N’, advierte riesgo si vuelve a México

En la foto, el exmarino Fernando 'N' quien enfrenta en México la acusación de liderar una red de huachicol fiscal.

Fernando ‘N’, ex contralmirante de la Secretaría de Marina y sobrino del extitular de esa dependencia, Rafael Ojeda, señalado de liderar una red de huachicol fiscal, sigue preso en Argentina, dijo a El Financiero su abogado, Epigmenio Mendieta.

El litigante dijo que su cliente ha externado su miedo de regresar a México, pues considera que su vida corre peligro. Dijo que dicho temor está fundado pues ocho personas ligadas al caso (imputados, testigos o mandos de la Marina y FGR) han sido asesinadas en circunstancias poco claras.

“Es real que se han privado de la vida a ocho personas derivado de estos hechos”, dijo el litigante.

El abogado Mendieta dijo que la mañana del martes 18 de agosto se comunicó con el ex contralmirante a quien hizo saber lo que se dice de su caso, sobre su posible traslado a México.

Aseguró que cualquier traslado en estos días podría representar una violación al derecho internacional y a los derechos humanos de su defendido, pues aún siguen abiertos tanto el proceso extradición, como la solicitud de asilo político a Argentina.

¿Qué sabemos de la extradición de Fernando ‘N’?

“El inicio del juicio de extradición está programado para el próximo 27 de agosto”, aseguró.

La defensa recordó que en abril pasado Fernando ‘N’ compareció ante un juez federal argentino, donde fue formalmente informado de la solicitud de extradición presentada por México.

“Por ello, resulta prematuro presentar como consumada una extradición que todavía se encuentra sujeta al procedimiento judicial argentino”, insistió.