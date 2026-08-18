Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 18 de agosto: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este martes 18 de agosto. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera del 18 de agosto desde Palacio Nacional.

En esta conferencia, la mandataria podría referirse a la salida de la cárcel de Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad en el gobierno de Rubén Rocha Moya, para negociar con el gobierno de Estados Unidos en el caso que involucra al gobernador con licencia con Los Chapitos.

Hasta el momento, el caso contra nueve exfuncionarios por presuntos nexos con el crimen organizado sigue sin novedades del lado de las autoridades mexicanas y el gobierno de EU no envió las pruebas que solicitan para concretar las solicitudes de detención provisional con fines de extradición.

Sigue las actualizaciones de la mañanera minuto a minuto en El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 17 de agosto?

Durante la conferencia del 17 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al caso de los dos mexicanos desaparecidos en Colombia tras el sismo de magnitud 7.5 ocurrido el lunes 10.

Más tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó el hallazgo sin vida de Brenda Eloísa Flores Reyes y Mario Alberto Zapata Verdier.

Además, la mandataria hizo un llamado para analizar el caso de Danna Yanina ‘N’, a quien se le imputa el delito por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en agravio de Dafne Zapata durante un campamento en Tamaulipas.

La mandataria comentó que Danna podría ser otra víctima dentro de los abusos cometidos por los responsables de la Academia Militarizada de Marina Doenitz.