Regreso a clases 2026: Prohibición de celulares en salones irá a consulta con maestros

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este lunes desde Palacio Nacional. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 17 de agosto desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre la firma del convenio de defena entre México y EU para adquirir drones y sistemas antidrones.

El embajador de EU en México, Ronald Johnson, dio a conocer a través de sus redes sociales que la cooperación entre ambos países en materia de defensa sigue fortaleciéndose.

Además, la SEP continuará con la presentación de estudios para explicar el daño que el uso prolongado de las pantallas hace en niños y adolescentes.

SEP hará consulta a maestros sobre prohibir celulares en salones

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció una consulta para maestros sobre la posibilidad de prohibir el uso de celulares en los salones de clase.

Mario Delgado, titular de la SEP, detalló que el 24 y 25 de agosto, durante la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, más de un millón de maestros debatirán y propondrán acciones sobre el uso de tecnología en las aulas.

El doctor Ravi Iyer, psicólogo social, explicó el impacto del diseño de las redes sociales y los algoritmos en el bienestar de niñas y niños.

Además, detalló las diferencias observadas entre el comportamiento y las aspiraciones expresadas en los menores de edad por el uso de redes.

¿Cuál es el supermercado de Edomex donde se vende más barata la canasta básica?

La Procuraduría Federal del Consumidor también detalló que el precio promedio de la canasta básica se mantiene en 910 pesos y hay un supermercado de Edomex donde es más barata.

Se trata de Súper Chedraui Viveros, en Tlalnepantla, Edomex, que ofrece la canasta básica en 784.50 pesos. Otros supermercados con precios bajos son:

Bodega Aurrera en Tlaxcala, vende la canasta básica en 777.90 pesos.

Soriana Hiper Río , en Tijuana, Baja California, vende la canasta en 808.20.

, en Tijuana, Baja California, vende la canasta en 808.20. Mega Soriana Arboledas, en Edomex, ofrece la canasta básica en 837 pesos.

Walmart Parque Vértice, en Tlaxcala, vende la canasta básica en 843.90.

Precio del diésel: Estas son las gasolineras que venden más barato el litro de combustible

Profeco informó que el precio promedio del diésel es de 27.01 pesos y estas son las gasolineras donde se vende más barato el litro de combustible:

Pemex Paseo Tollocan 808 , esquina Ignacio Zaragoza, en Toluca, Estado de México, vende el diésel en 26.88 pesos.

, esquina Ignacio Zaragoza, en Toluca, Estado de México, vende el diésel en 26.88 pesos. Pemex carretera federal Coatzacoalcos-Cárdenas margen izquierdo en Cárdenas, Tabasco, ofrece el diésel en 26.93 pesos.

Pemex José María Mendoza 794 en Hermosillo, Sonora, vende el diésel en 26.95 pesos.

794 en Hermosillo, Sonora, vende el diésel en 26.95 pesos. Pemex Boulevard Felipe Pescador 1100, en Durango, ofrece el diésel en 26.97 pesos.

Pemex Boulevard Salomón González Blanco 875, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, vende el litro de diésel en 26.97 pesos.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’