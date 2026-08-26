Examen de la UNAM: ¿Qué sabemos de la Academia Más Preparación donde trabajaban los ‘tramposos’?

Más Preparación es una academia que ofrece desde regularización hasta cursos para terminar el bachillerato y entrar a la UNAM.

Al menos nueve exámenes de la UNAM con trampas se realizaron desde la academia Más Preparación, una institución que ofrece cursos para entrar a la universidad en la Ciudad de México, ahora vinculada con el supuesto fraude.

Edgar ‘N’ y David ‘N’, operadores de Más Preparación, fueron detenidos y se les dictó prisión preventiva, luego de que la Fiscalía General de la Ciudad de México demostrara que utilizaron equipos de la academia para realizar el examen de la UNAM de manera remota, mientras los aspirantes simulaban que respondían la prueba en línea en la plataforma de Territorium Life.

De acuerdo con las indagatorias, los detenidos cobraban por hacer trampa, y el servicio incluía un apoyo de instructores para que los aspirantes simularan que respondían el examen.

El análisis de la información permitió las órdenes de aprehensión en contra de los trabajadores de Más Preparación y cuatro cateos más. La academia no se pronunció sobre los hechos.

¿Qué servicios y cursos ofrece Más Preparación?

Más Preparación se describe como una institución “con un método innovador” para que los estudiantes comprendan ciertos temas de verdad y obtengan buenos resultados en sus pruebas.

Tiene más de 10 años de su fundación, y manejan cursos para pasar exámenes de admisión al bachillerato y universidad, exámenes extraordinarios y regularización para ciertas materias.

Destacan cursos para ingresar al Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Además ofrecen clases de inglés desde cero, cursos de verano, tests vocacionales.

Física, matemáticas, química y biología son algunos de los temas en los que se especializa la institución, con su sede principal ubicada en Wilfrido Massieu 684.

Uno de sus programas más llamativos se llama ‘tu prepa en 4 meses’, que es un curso intensivo para el examen del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

Se desconoce quién es el dueño de la academia Más Preparación; sin embargo, 12 maestros son las caras de la institución en redes sociales y en su página web. Uno de ellos es Edgar ‘N’, detenido por las trampas en el examen de la UNAM.

Edgar ‘N’ es profesor de matemáticas con más de 10 años de experiencia. En la página web lo describen como “experto en resolución de problemas y pensamiento crítico”.