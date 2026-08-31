Noche de ‘terror’ en Zacatecas: Coche bomba explota en plena feria de Ojocaliente; hay 7 heridos

Una policía municipal y seis civiles resultaron lesionados tras la explosión de un coche bomba frente a la Comandancia de Seguridad Pública de Ojocaliente, Zacatecas, la noche del domingo 30 de agosto.

La detonación también provocó daños en 11 vehículos particulares, dos patrullas y edificios ubicados en las inmediaciones, por lo que el Ayuntamiento suspendió clases y la atención al público en oficinas municipales como medida preventiva.

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó que siete personas resultaron lesionadas tras la explosión registrada frente a las instalaciones de la Policía Municipal.

Entre las víctimas se encuentra una elemento de la Policía Municipal y seis civiles, quienes fueron trasladados a distintos centros hospitalarios para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la gravedad de sus lesiones.

¿Qué pasó con el coche bomba en Ojocaliente?

De acuerdo con las primeras investigaciones, el coche bomba habría sido colocado en un automóvil particular, cuya detonación ocurrió frente a la comandancia y provocó daños en vehículos, patrullas y edificios cercanos.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que, además de la comandancia, 11 vehículos particulares y dos patrullas resultaron afectados por la explosión.

El ataque ocurrió mientras Ojocaliente se encontraba en el arranque de las actividades de la Feria Regional de la Tuna y de la Uva 2026, lo que generó alarma entre habitantes y visitantes.

Ante estos hechos, el Ayuntamiento decidió cancelar uno de los principales eventos programados para esa noche.

Cancelan coronación de la Reina de la Feria en Ojocaliente

El presidente municipal, Juan Manuel Zambrano, informó que la coronación de la Reina de la Feria 2026 sería cancelada como medida preventiva.

El alcalde señaló que la decisión tenía como objetivo salvaguardar la integridad de habitantes y visitantes.

“Derivado de los hechos ocurridos hace unos momentos, hemos decidido salvaguardar la integridad física y la seguridad de cada uno de los habitantes y visitantes de nuestro municipio”, señaló.

Zambrano aseguró que el gobierno municipal trabajaría de manera permanente y coordinada con los tres órdenes de gobierno para atender la situación.

“No bajaremos la guardia ni escatimaremos esfuerzos para restablecer el entorno de paz que prevalecía en Ojocaliente”, expresó.

Asimismo, pidió comprensión, solidaridad y colaboración a la población, y aseguró que el Ayuntamiento mantendría informados a los habitantes mediante sus canales oficiales.

Suspenden clases en Ojocaliente

Como parte de las medidas preventivas, el Ayuntamiento anunció la suspensión de clases en todas las instituciones educativas de la cabecera municipal y en todos los niveles, hasta nuevo aviso.

También se suspendió la atención al público en las oficinas de la Presidencia Municipal y sus distintas dependencias.

El Ayuntamiento precisó que únicamente permanecerían activas las áreas operativas y de emergencia.

Las autoridades municipales pidieron a la población mantenerse informada exclusivamente a través de canales oficiales y evitar compartir información no verificada.

En una actualización posterior, el Ayuntamiento informó que reforzó las medidas de atención para personas y familias que pudieran encontrarse en situación de vulnerabilidad o necesitar asistencia inmediata.

Para ello, habilitó las instalaciones del DIF Municipal y de Protección Civil como puntos de apoyo preventivo.

El municipio también puso a disposición de la población el número 231 180 5544 para solicitar atención directa o asistencia de emergencia.

Gabinete de Seguridad participa en las investigaciones

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que las instituciones que lo integran colaboran con las autoridades estatales en las investigaciones por la agresión con un artefacto explosivo contra la Comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente.

El objetivo es esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y lograr su detención, indicó.

Las autoridades federales, estatales y municipales también reforzaron el operativo de seguridad en la zona para proteger a la población.

El despliegue contempla los alrededores de la comandancia y los accesos al municipio, mientras continúan las investigaciones y los peritajes para determinar las circunstancias en las que ocurrió la explosión.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre personas detenidas ni sobre el grupo o individuos que estarían detrás del ataque.