Rescatan a un persona en Zacatecas: Operativo deja a 10 presuntos delincuentes detenidos

A los detenidos se les incautaron armas de alto poder. (Foto: Especial)

Dos personas privadas de la libertad fueron liberadas y 10 presuntos generadores de violencia fueron detenidos durante un operativo de las Fuerzas de Seguridad en el municipio de Juchipila, Zacatecas.

El operativo ocurrió este jueves 20 de agosto, como resultado de labores de inteligencia, análisis y búsqueda realizadas por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), División de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ).

De acuerdo con el reporte oficial, durante las labores de búsqueda los agentes fueron atacados por sujetos armados, por lo que repelieron la agresión.

En el despliegue consiguieron rescatar a las dos víctimas y detener a 10 de los presuntos agresores.

Entre los detenidos hay personas originarias de Aguascalientes y Zacatecas.

¿Qué relación criminal tendrían los detenidos?

Las autoridades investigan su posible relación con actividades de sicariato, venta de droga y halconeo, además de su presunto vínculo con un grupo delictivo, aunque las autoridades no revelaron con cual.

Además, durante el operativo fueron aseguradas un arma de fuego larga, ocho cargadores y 60 cartuchos útiles.

Las fuerzas de seguridad también decomisaron tres vehículos y una motocicleta, además de siete equipos de comunicación.

En cuanto a presuntas drogas, las autoridades localizaron 43 dosis de probable cocaína, 48 dosis de probable cristal y 224 paquetes con posible marihuana.

También fueron asegurados 152 objetos metálicos conocidos como ponchallantas.

Las 10 personas detenidas, junto con los vehículos y demás indicios, quedaron a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

Las dos personas liberadas reciben atención por parte de las autoridades.

La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, encabezada por el gobernador David Monreal Ávila, señaló que el operativo forma parte de las acciones de coordinación e inteligencia para fortalecer la seguridad en el estado.