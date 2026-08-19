‘Si no quieres, no’: Zacatecas cancela concierto de Luis R. Conriquez por apología del delito

El Gobierno de Zacatecas canceló la presentación de Luis R. Conriquez en la Feria Nacional de Fresnillo (Fenafre), luego de que la Mesa Estatal de Construcción de Paz determinó que el cantante no cumple con los lineamientos establecidos para los espectáculos públicos por contenidos considerados como apología del delito.

La decisión modifica la cartelera de la Feria de Fresnillo 2026, donde el intérprete de corridos bélicos tenía programada una presentación para el 28 de agosto. El gobierno estatal apoyará económicamente al municipio para cubrir la penalización derivada de la cancelación y contratar a otro artista.

¿Por qué cancelaron el concierto de Luis R. Conriquez en Fresnillo?

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del Gobierno de Zacatecas, explicó que la Mesa Estatal de Construcción de Paz revisó la participación de Luis R. Conriquez después de que se hizo pública la cartelera de la feria.

En una carta dirigida al alcalde de Fresnillo, Javier Torres, el funcionario señaló que el análisis concluyó que el contenido asociado con la presentación incurría en apología del delito, al exaltar la violencia y hacer referencia a grupos del crimen organizado.

Reyes Mugüerza también señaló durante una conferencia de prensa que las autoridades habían planteado previamente mantener cautela en la selección de artistas para las ferias.

En una publicación sobre la decisión, escribió: “Ante la contratación de un artista cuya propuesta contraviene estos criterios, el Gobierno de Zacatecas ha solicitado formalmente al Ayuntamiento reconsiderar su participación”.

Después de una reunión entre autoridades estatales y municipales, Javier Torres confirmó que Fresnillo acatará la recomendación y buscará un reemplazo para la fecha destinada al cantante.

La cancelación implica una penalización contractual para el municipio. Sobre este punto, el Gobierno de Zacatecas informó que otorgará un apoyo económico extraordinario para que Fresnillo pueda afrontar el costo de la cancelación y mantener la programación de la feria.

Reyes Mugüerza también explicó que el estado participará en la búsqueda y contratación del artista que sustituirá a Conriquez el 28 de agosto.

¿Peligra la presentación de Óscar Maydon?

La decisión sobre Conriquez también abrió una revisión de otros espectáculos. Rodrigo Reyes Mugüerza informó durante la conferencia de prensa que el Gobierno de Zacatecas analizará la presentación de Óscar Maydon en la Feria Nacional de Zacatecas.

El cantante tiene programada una presentación para el 14 de septiembre en el Palenque. Las autoridades buscarán reunirse con el Patronato de la Fenaza para determinar si el espectáculo cumple con los mismos criterios.

Reyes Mugüerza resumió la postura estatal: “Nada de apología del delito es nada, ni en la Feria de Fresnillo ni en la Feria Nacional de Zacatecas”.

El funcionario aclaró que estos lineamientos no constituyen leyes obligatorias ni vinculantes para los municipios, por lo que su aplicación depende de las decisiones de cada ayuntamiento.

Hasta el momento, el material disponible no registra una postura pública de Luis R. Conriquez sobre la cancelación de su presentación en Fresnillo.

Además del cambio en la cartelera, las autoridades anunciaron un operativo espe

cial de seguridad para la feria, con cuatro cinturones de seguridad.

El general Arturo Medina Mayoral explicó que el Ejército Mexicano tendrá el mando y control general del dispositivo, en coordinación con la Guardia Nacional, policías estatales y municipales, Policía Vial y la Fiscalía General de Justicia del Estado.