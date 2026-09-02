Lula da Silva quiere cerrar con ‘broche de oro’ mandato: Avanza reducción de semana laboral en Congreso

Lula se reunió con los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados de Brasil. (EFE).

Una comisión del Senado brasileño aprobó este miércoles la reducción de la semana de trabajo de seis a cinco días, una de las prioridades del presidente y candidato a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva.

La Comisión de Constitución y Justicia dio luz verde a la enmienda constitucional que establece una semana de 40 horas (un máximo de ocho por jornada) y dos días de descanso remunerado.

Ahora, la propuesta deberá ser debatida, en una fecha aún por determinar, en el pleno de la Cámara Alta, donde necesitará el apoyo de dos tercios de los senadores.

En la comisión, la medida fue aprobada por una amplia mayoría, con los votos en contra de apenas cuatro senadores de derecha, entre ellos Rogério Marinho, coordinador de la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro.

Impulsada por la izquierda, la reducción de la semana laboral ha logrado un respaldo popular tan grande que partidos de centro y de derecha también se han sumado a la iniciativa, con la vista puesta en los comicios presidenciales y legislativos de octubre.

Después de ser aprobada por la Cámara de Diputados en mayo, la tramitación de la medida encalló en el Senado en medio de las tensiones entre su presidente, Davi Alcolumbre, y el Gobierno.

Al final, Alcolumbre se reunió con Lula la semana pasada para limar asperezas y acordó acelerar la discusión de esta y otras propuestas prioritarias del Ejecutivo, aunque no definió cuándo podrían ser votadas en el pleno.

El mandatario quiere que el fin de la semana laboral de seis días sea aprobada antes de las elecciones presidenciales y poderla presentar como uno de los hitos de su mandato.

Las últimas encuestas le dan a Lula el 37 % de las intenciones de voto en la primera vuelta, frente al 30 % de Flávio Bolsonaro, su principal rival.