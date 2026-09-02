¡Arre, Pocoloco! ¿Cuándo salen nuevos capítulos de ‘Jojo’s Bizarre Adventure - Steel Ball Run’?

Tras el lanzamiento del primer episodio de 'JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run', fanáticos se protestaron en las redes sociales de Netflix ante la incertidumbre de los estrenos de los demás episodios. [Fotografía. Shutterstock, Netflix]

Tras seis largos meses en el desierto, por fin encontramos un oasis para disfrutar de la carrera de JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run, la adaptación de la séptima parte del manga creado por Hirohiko Araki, que está a punto de estrenar nuevos episodios en streaming.

La serie comenzó con el lanzamiento de un episodio especial de 47 minutos, pero los seguidores de la saga tuvieron que esperar varios meses para continuar la historia de Johnny Joestar y Gyro Zeppeli. La falta de información sobre la fecha de estreno de los siguientes capítulos incluso provocó una peculiar protesta en las redes sociales de Netflix.

La espera está cerca de terminar. La plataforma ya confirmó 11 nuevos episodios del anime correspondientes al 2nd y 3rd STAGE y, a diferencia del primer lanzamiento, los capítulos tendrán una periodicidad semanal.

¿Cuándo salen los nuevos capítulos de ‘JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run’?

Los nuevos episodios de JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run comenzarán a estrenarse en Netflix el próximo viernes 25 de septiembre, de acuerdo con la información oficial de la plataforma.

La serie será uno de los estrenos de anime más esperados de la temporada de otoño de 2026, junto con la tercera temporada de Los Diarios de la Boticaria y Blue Box.

El 2nd y 3rd STAGE de Steel Ball Run estarán integrados por 11 episodios, con un nuevo capítulo cada viernes.

La animación está a cargo de David Production, el estudio que adaptó al anime las partes anteriores de JoJo’s Bizarre Adventure. La dirección corre por cuenta de Yasuhiro Kimura y Hideya Takahashi, quienes también dirigieron Golden Wind, mientras que Toshiyuki Kato, director de Stone Ocean, se desempeña como director de serie.

Uno de los principales desafíos de la producción fue precisamente uno de los elementos fundamentales de Steel Ball Run: los caballos. Kimura explicó que el equipo pasó años preparándose para representar sus movimientos en la adaptación, debido a la importancia que tienen las carreras ecuestres dentro de la historia.

Los próximos episodios también introducirán a personajes como Mountain Tim, Hot Pants y Funny Valentine, interpretados en japonés por Tomoaki Maeno, Yoko Hikasa y Tomokazu Sugita, respectivamente.

¿De qué trata ‘JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run’?

Prepara tu silla de montar, porque esta es una historia en la que los vaqueros, el cuerpo de Jesucristo y el presidente de Estados Unidos forman parte de una misma trama, por más bizarro que parezca.

Steel Ball Run adapta la séptima parte del manga de Hirohiko Araki y traslada la historia a Estados Unidos en 1890, con una ambientación propia del Viejo Oeste. Allí, cientos de participantes se reúnen para competir en una carrera a caballo llamada Steel Ball Run, que atraviesa el país desde San Diego hasta Nueva York.

La competencia ofrece un premio de 50 millones de dólares y reúne a participantes con motivaciones muy distintas. Entre ellos están Johnny Joestar, un antiguo jinete prodigio que perdió la movilidad de las piernas, y Gyro Zeppeli, un misterioso competidor que domina una técnica llamada Spin, con la que utiliza unas bolas de acero.

Johnny conoce a Gyro antes del comienzo de la competencia y descubre que su técnica provoca una reacción en sus piernas. Su interés por comprender ese poder termina por impulsarlo a participar en la carrera y seguir al peculiar jinete durante su viaje.

A medida que avanzan en la competencia, Johnny y Gyro descubren que detrás de la Steel Ball Run existe un objetivo mucho mayor. A lo largo de Estados Unidos están dispersos nueve fragmentos del ‘Cuerpo Sagrado’, una alusión al cuerpo de Jesucristo, cuyas reliquias conceden poderes extraordinarios a quienes entran en contacto con ellas.

La búsqueda también involucra al presidente de Estados Unidos, Funny Valentine, quien busca reunir las partes del ‘Cuerpo Sagrado’ para utilizar su poder en beneficio de su país. De esta forma, la carrera deja de ser únicamente una competencia por el premio y se convierte en una disputa por las reliquias y el poder que esconden.

El primer episodio, estrenado el 19 de marzo de 2026, tuvo una duración de 47 minutos y presentó a los principales personajes, las reglas de la competencia y el inicio de la carrera.

La saga de Steel Ball Run adapta la séptima parte de Jojo's Bizarre Adventures. [Fotografía. Netflix]

¿Cómo fueron las protestas por los episodios de ‘Steel Ball Run’?

La recepción del primer episodio contrastó con lo que ocurrió después de su lanzamiento. Una vez que los seguidores terminaron de ver el 1st STAGE de Steel Ball Run, comenzó la incertidumbre debido a que no existía una fecha concreta para el segundo episodio ni claridad sobre el formato que tendría la distribución de la serie.

Con el paso de los días, seguidores de JoJo’s Bizarre Adventure comenzaron a llenar las publicaciones de Netflix en redes sociales con preguntas sobre el episodio 2, además de memes e imágenes para exigir información sobre la continuación.

Entre las imágenes que se popularizaron, apareció una versión perturbadora y oscura de Johnny Joestar sujetando un reloj, que los usuarios compartieron repetidamente en prácticamente todas las publicaciones de Netflix en redes sociales.

La incertidumbre aumentó entre los fans del anime cuando el propio director, Yasuhiro Kimura, reconoció que no sabía cuándo se estrenaría el siguiente episodio.

Posteriormente, Netflix tardó varios días en explicar que el esquema de lanzamiento de los capítulos de Steel Ball Run formaba parte del plan original del comité de producción y que la continuación de la saga llegaría en septiembre.

Ahora, los seis meses de espera han terminado y los espectadores por fin tendrán la oportunidad de ver la adaptación de la séptima parte de JoJo’s Bizarre Adventure, considerada una de las mejores historias creadas por Hirohiko Araki.