Caso Dafne Zapata: Vinculan a proceso a Estrellita ‘M’ por violencia contra adolescente

Cuatro personas han sido detenidas en relación con hechos ocurridos dentro de la Academia Militarizada Doenitz.

VICTORIA, Tam.- Estrellita ‘M’ fue vinculada a proceso por el delito de violencia familiar equiparada, en agravio de una adolescente, por hechos ocurridos al interior de la academia militarizada Marina Doenitz en Ciudad Madero.

La resolución fue dictada por un Juez de Control, luego de que la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM) presentó datos de prueba que presumen la participación de la imputada en los hechos.

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva justificada a la imputada, quien permanecerá privada de la libertad mientras continúa el proceso.

La autoridad judicial estableció además un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

Vinculan a docente de Academia Doenitz por violación agravada

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, los hechos ocurrieron dentro de una institución educativa privada de Ciudad Madero, donde presuntamente se ejercieron actos de violencia contra quien en ese momento era adolescente.

La carpeta de investigación permanece abierta para continuar con la recopilación de elementos que permitan esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

Apenas el pasado lunes fue vinculado a proceso su hermano Juan Jesús ‘M’ acusado de los delitos de violencia familiar equiparada y violación agravada, contra una adolescente.

De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron cuando la joven era menor de edad y se encontraba estudiante en la academia, mientras el acusado se desempeñaba como docente en la misma institución.

El Juez de Control concedió un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria, por lo que continuará en prisión preventiva mientras se desahoga el proceso penal.

Caso Dafne Zapata: Fiscalía de Tamaulipas y FGR analizan nuevos peritajes

Hasta este 3 de septiembre de 2026, la investigación por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos continúa abierta y en una nueva etapa. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que mantiene coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) para analizar la realización de nuevos peritajes que puedan aportar elementos adicionales al expediente.

El fiscal general de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, señaló que la colaboración entre ambas instituciones existe desde el inicio de la investigación, aunque se ha intensificado recientemente. Hasta ahora, cuatro personas han sido detenidas en relación con hechos ocurridos dentro de la Academia Militarizada Doenitz, donde murió la adolescente.

La Fiscalía de Tamaulipas también mantiene abiertas otras investigaciones sobre presuntos hechos ocurridos al interior de la academia.