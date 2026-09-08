Militares capturan a ‘La Pepa’, líder de La Línea en Chihuahua; EU proporcionó información

Epifanio “N”, alias “Pepa”, fue detenido junto con su hijo Alejandro “N” en Manuel Ojinaga. Estados Unidos había solicitado su detención con fines de extradición. Imagen ilustrativa. (Cuartoscuro: Juan José Estrada Serafín).

Epifanio “N”, alias “Pepa”, señalado como operador regional del Cártel de La Línea, y buscado con fines de extradición por Estados Unidos debido a delitos de narcotráfico, fue detenido junto con su hijo Alejandro “N” durante un operativo realizado en el municipio de Manuel Ojinaga, Chihuahua.

“(La detención se logró) derivado del intercambio de información con autoridades de Estados Unidos y de trabajos de inteligencia militar”, explicó el Gabinete de Seguridad en su cuenta de X.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, Epifanio “N” era identificado como responsable de actividades relacionadas con la producción y trasiego de drogas, además del tráfico de migrantes de México hacia Estados Unidos.

El detenido contaba con una orden de detención provisional con fines de extradición por delitos de narcotráfico.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Aseguran arsenal durante detención de ‘La Pepa’

Durante la acción fueron asegurados un inmueble, cinco armas de fuego, 16 cargadores, 400 cartuchos y dos vehículos, informó el Gabinete de Seguridad.

Las autoridades federales señalaron que la captura fue resultado de los trabajos de inteligencia y del intercambio de información con autoridades estadounidenses, mecanismos que, de acuerdo con el Gobierno federal, permiten ubicar y detener a objetivos relevantes de organizaciones criminales.

El Gabinete de Seguridad sostuvo que estas acciones buscan reducir la capacidad operativa de los grupos delictivos mediante la coordinación entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

¿Qué es el Cártel de La Línea?

Según el portal especializado en crimen organizado, InSight Crime, La Línea es una organización criminal surgida en Ciudad Juárez, Chihuahua, a principios de la década de 2000.

El grupo fue creado originalmente por policías locales y estatales, activos y retirados, para brindar protección a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Con el tiempo se convirtió en una de las principales fuerzas criminales de Chihuahua y estuvo vinculada al Cártel de Juárez, del que funcionó como brazo armado y estructura para el control territorial.

Aunque su principal bastión continúa siendo Ciudad Juárez, su actividad se ha extendido a distintas zonas de Chihuahua. InSight Crime señala que La Línea ha estado involucrada en enfrentamientos con facciones del Cártel de Sinaloa en los cuatro puntos del estado, incluidos Ojinaga, Moris y Guadalupe y Calvo. La disputa se concentra especialmente en el control de rutas estratégicas para el tráfico de drogas y migrantes hacia Estados Unidos.