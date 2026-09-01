Ana Paty Peralta: Estos serían los supuestos vínculos de la alcaldesa morenista con el Cártel de Sinaloa

Ana Paty Peralta fue señalada de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Ana Paty Peralta, alcaldesa de Benito Juárez, Quintana Roo, es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) y Estados Unidos le quitó la visa, pero, ¿de qué delitos la acusan y por qué se le relaciona con el Cártel de Sinaloa ?

Para entender los señalamientos, primero debes saber que existe una investigación contra la empresa Ingemar, S.A. de C.V., que presuntamente transportó huachicol fiscal a través de ferrotanques. Este caso involucraría al entorno de Ana Patricia Peralta.

Dichas operaciones, además del presunto desvío de recursos por el que se le señala, incluirían contactos o relaciones con personas vinculadas al Cártel de Sinaloa.

La naturaleza y el alcance de estas relaciones son investigados por las autoridades para identificar a las personas involucradas y si existe alguna conexión entre los supuestos vínculos con el cártel y las acusaciones de huachicol fiscal y desvío de recursos.

Por ahora es una línea de investigación ministerial, que no constituye hechos acreditados mediante sentencia ni indica responsabilidad penal de la morenista. Sin embargo, la FGR busca determinar si esos supuestos contactos tienen relevancia penal y si hay elementos suficientes para avanzar hacia una judicialización.

Hasta el momento, Estados Unidos no ha informado sobre las razones del retiro de la visa a la funcionaria de Morena ; sin embargo, la medida también aplicó para su esposo, Lucio Galileo Lastra Abreu, y para su suegro, Lucio Galileo Lastra Escudero, de acuerdo con fuentes que confirmaron la información a El Financiero.

Las otras acusaciones contra Ana Paty Peralta

Esto sabemos de las otras dos acusaciones en contra de Ana Paty Peralta:

Desvío de recursos

La FGR investiga el desvío de recursos y estructuras del municipio de Benito Juárez, ubicado en la cabecera de Cancún.

El objetivo de las indagatorias es conocer si los recursos públicos de Benito Juárez fueron utilizados para favorecer políticamente a Rafael Marín Mollinedo, exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y quien aspira a la gubernatura de Quintana Roo.

La FGR busca conocer el origen y destino de los recursos investigados, quién ordenó su utilización y la forma en la que se canalizaron, además de qué otros funcionarios pudieron haber participado en la operación.

Huachicol fiscal

Autoridades federales investigan su participación y de su entorno para identificar posibles movimientos y destinos de recursos vinculados con presunto huachicol fiscal .

El presunto vínculo con Rafael Marín es clave, ya que el hombre encabezó la agencia encargada de la vigilancia de operaciones de comercio exterior en la zona y el combate al ingreso irregular de combustibles.

La FGR, de acuerdo con investigaciones basadas en expedientes, solicitó información a la Agencia Nacional de Aduanas sobre operaciones relacionadas con huachicol fiscal durante la administración de Mollinedo, lo que no significa que Mollinedo esté imputado en la causa penal 325/2025, relacionada con investigaciones por huachicol fiscal.

Las investigaciones apuntan a que la empresa Ingemar, S.A. de C.V. realizó operaciones relacionadas con el ingreso irregular de hidrocarburos mediante 163 ferrotanques con más de 18 millones de litros de huachicol antes de su detección.

Ana Paty Peralta negó cualquier acusación en su contra, y aseguró que su visa americana y todos sus documentos están en orden.