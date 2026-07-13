‘Hay corrupción entre políticos y narco’: Eunice Rendón ve la peor etapa en relación con EU por seguridad

La relación institucional entre México y Estados Unidos, si bien “tiene una mejora” en la presente administración respecto del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, atraviesa actualmente por los “peores momentos” en materia de seguridad, comentó Eunice Rendón, especialista en seguridad fronteriza, durante su participación en La Silla Roja de El Financiero Bloomberg.

Expresó que aunque el país vecino del norte reconoce a la presidenta Claudia Sheinbaum, continúa señalando que los cárteles del crimen organizado dominan México.

“Ahora ya no solamente son estos cárteles que él culpa, por supuesto, del tema del fentanilo y del consumo en Estados Unidos sin hacerse responsable también de lo que le toca, sino que ya entra la parte de que hay políticos corruptos, hay gente en el gobierno involucrada con los criminales, y siento que una petición ya explícita de Estados Unidos de que México colabore en eso”.

Consideró que a partir de que se solicitó la detención provisional con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el crimen organizado, la presidenta, que era “más mesurada, cambió el discurso”.

Eunice Rendón considera hay preocupación por lo que hablen ‘Los Chapitos’

Se le preguntó si comparte la percepción de que hay preocupación entre círculos políticos de lo que puedan decir los narcotraficantes detenidos, como ‘Los Chapitos’.

“Sí es una preocupación, porque finalmente así es como han detenido, ahí está (Genaro) García Luna, ¿no? Con esas declaraciones es con lo que ha sido finalmente condenado... Una realidad innegable en México es que sí hay una corrupción entre políticos y el narco ha ganado mucho terreno en ese tema”.

Afirmó que en el gobierno de Donald Trump “todo es posible”, por lo que no se descarta que pueda hacer una “acción unilateral” contra los cárteles del crimen organizado en nuestro país.

“No lo veo imposible porque la diplomacia no le importa”.

Alma Eunice Rendón Cárdenas en La Silla Roja con Enrique Quintana, Leonardo Kourchenko y Víctor Piz. / EL FINANCIERO TV (El Financiero TV)

Sobre la reciente polémica con el exembajador estadounidense en México, Ken Salazar, respecto de cómo ocurrió la extracción de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y si su gobierno participó en ella, la especialista dijo: “Yo creo que al menos es una muestra de lo que sí pueden hacer los estadounidenses, y ni siquiera Trump, ¿no? Porque eso lo hizo (Joe) Biden”.

Agregó que “es violatorio a la soberanía y a la ley. Nadie tiene duda de eso, por supuesto. Eso es lo que hace muy compleja hoy la relación y que penda de un hilo constantemente por este tipo de acciones que puedan llevar a cabo, más cuando Donald Trump sale y anuncia: Vamos a ir por tierra”.

Eso pudo ser consecuencia precisamente de los “candados” del gobierno pasado para la cooperación con Estados Unidos.

Antecedentes de la crisis México-EU

Entre los antecedentes que Rendón observa de esta crisis está la nueva Ley General de Seguridad.

“Estados Unidos tomó muy mal, las agencias, el FBI, la DEA, que trabajaban en muchos asuntos con México, pues al final justo el propósito de esta ley fue acotar mucho a éstas. Yo creo que hubo una molestia que se fueron guardando también los estadounidenses”, manifestó la especialista.

Al ser cuestionada sobre el cambio de embajador de México, afirmó que “era necesario”.

Añadió que Roberto Lazzeri, nuevo representante, tiene un perfil más enfocado en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aunque deberá coordinarse con los equipos de migración y seguridad.

“O sea, hay que tener un expertise compartido, porque así es como son las negociaciones con Donald Trump y así es como los temas van a venir”.