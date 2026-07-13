Alista Banobras plan por 4 mil millones de dólares para proyectos de energía

Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), dio detalles sobre el plan de financiamiento para inversiones energéticas.

Las autoridades financieras mexicanas están analizando la posibilidad de crear un paquete de financiamiento global para proyectos de energía renovable que podría contar con el respaldo de más de 4 mil millones de dólares del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), según informó el director de dicha entidad financiera.

El gobierno planea convocar nuevas licitaciones para que empresas privadas se asocien con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en proyectos de energía renovable y almacenamiento, tras el interés mostrado por inversionistas globales en la primera licitación de este tipo organizada por la administración, dijo Jorge Alberto Mendoza, director general de Banobras.

La Secretaría de Hacienda y Banobras analizan opciones como la creación de un vehículo único para financiar múltiples proyectos, señaló Mendoza, y agregó que el Gobierno mantiene conversaciones con inversionistas institucionales, fondos de pensiones mexicanos y bancos, para estructurar el financiamiento.

Mendoza Sánchez afirmó que espera concretar la mayor parte del financiamiento durante los próximos 12 meses y que una parte importante se cierre antes de diciembre de este año.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha acelerado el impulso a los proyectos de infraestructura del país. Sin embargo, los planes han avanzado con lentitud en algunos casos y aún no se ha materializado una sólida cartera de proyectos.

Mendoza indicó que el Gobierno anunciará durante los próximos seis meses nuevos proyectos de generación eléctrica, petróleo, carreteras y puertos, impulsados por el desarrollo de nuevos esquemas de inversión público-privada.

“Todo aquello en lo que trabajamos durante el último año y medio comenzará a ponerse en marcha ahora”, dijo Mendoza en una entrevista desde las oficinas de Banobras en Ciudad de México. “Necesitamos asegurarnos de que quienes ganen o se asocien con el gobierno tengan la capacidad financiera para ejecutar esos proyectos”.

Electricidad al frente

Los inversionistas han incrementado sus apuestas por el rezagado sector eléctrico mexicano después de que el Gobierno aclarara este año las reglas para la inversión. Sheinbaum dio un giro hacia una mayor apertura al capital privado en generación, tras el cierre que caracterizó a la administración anterior.

Banobras podrá aportar hasta 80 mil millones de pesos (4.6 mil millones de dólares), ya sea directamente a los proyectos o mediante el vehículo financiero que está en evaluación, explicó Mendoza. Esos recursos respaldarían cerca de tres decenas de proyectos adjudicados el mes pasado a 18 empresas, la mayoría correspondientes a iniciativas de energía solar.

Mendoza señaló que un vehículo de financiamiento conjunto reduciría costos y agilizaría los procesos de debida diligencia al aprovechar la evaluación realizada previamente por el propio gobierno. El esquema combinaría recursos públicos con financiamiento de bancos e inversionistas institucionales.

El banco también evalúa ofrecer financiamiento más barato a empresas que adquieran maquinaria, equipos o componentes fabricados en México, con el objetivo de incentivar el desarrollo de cadenas de suministro locales.

Mendoza agregó que Banobras trabaja junto con el Fonadin en 18 proyectos carreteros valorados en 12 mil millones de pesos. Espera adjudicar 13 de ellos antes de que termine el año y los restantes durante el primer semestre de 2027.

El país ha registrado un mayor interés por proyectos desarrollados bajo esquemas público-privados que por iniciativas energéticas completamente privadas, señaló.

“Los participantes privados ven estas asociaciones como una forma de mitigar riesgos regulatorios y judiciales al trabajar junto con el gobierno”, afirmó.

Por otra parte, Mendoza sostuvo que los grandes fondos internacionales están dejando atrás el ruido generado por las negociaciones comerciales del T-MEC con Estados Unidos y los riesgos geopolíticos que han afectado las inversiones en México. Tras varios años con escasez de proyectos durante la administración anterior, la nueva apertura del gobierno al capital privado está atrayendo nuevamente a grandes inversionistas.

“Quieren aprovechar la oportunidad de invertir ahora, antes de que desaparezcan los riesgos... Estoy convencido de que México terminará en una posición mucho mejor que muchos otros países en materia de comercio con EU, integración regional y competitividad”.