Encuesta EF: Mariana Rodríguez es la más popular en Nuevo León

Las elecciones para renovar la gubernatura del estado de Nuevo León en 2027 lucen competidas desde ahora, de acuerdo con una encuesta de El Financiero realizada en la entidad.

Según el sondeo, Morena aventaja las preferencias por partido, con 31 por ciento, seguido de Movimiento Ciudadano, con el 22 por ciento, 9 puntos abajo. En tanto, el PAN y el PRI, que podrían ir en alianza, suman el 19 por ciento. El PVEM y el PT, aliados de Morena, suman 3 por ciento entre los dos.

Los personajes más populares en el estado son: Mariana Rodríguez con 37 por ciento de opinión positiva y 29 por ciento de opinión negativa. Le sigue Clara Luz Flores, de Morena, con 34 por ciento de opinión positiva y 31 por ciento de opinión negativa.

Andrés Mijes y Luis Donaldo Colosio obtienen 32 por ciento de opiniones favorables, y 29 y 32 por ciento de opiniones desfavorables, cada uno.

Con menos de 30 por ciento de opiniones positivas se encuentra Tatiana Clouthier, con 25 por ciento; Félix Arratia y Adrián de la Garza, tienen 23 y 21 por ciento, respectivamente.

Al final de la tabla se ubican Waldo Fernández, Carlos de la Fuente, César Garza y Daniel Carrillo con porcentajes de entre 14 y 11 por ciento.

¿Cómo le iría a Mariana Rodríguez como candidata en NL?

En un escenario hipotético, Mariana Rodríguez como abanderada de MC, enfrentando a Tatiana Clouthier de Morena, y a Adrián de la Garza por el PAN-PRI, la morenista va adelante con 31 por ciento, mientras que Mariana Rodríguez capta 26 por ciento, y De la Garza el 17 por ciento.

Tanto Mariana Rodríguez como Adrián de la Garza son los favoritos para abanderar a sus respectivos partidos. Mariana obtiene 24 por ciento de las preferencias para Movimiento Ciudadano, superando a Félix Arratia con 17 por ciento, y a Luis Donaldo Colosio con 15 por ciento.

Asimismo, De la Garza capta 19 por ciento de las preferencias para encabezar la alianza PAN-PRI, seguido por César Garza Villarreal con 13 por ciento. Carlos de la Fuente se lleva un 7 por ciento para ubicarse en tercera posición.

¿Cómo va la carrera en Morena por Nuevo León?

En Morena la contienda interna la lidera Andrés Mijes, con 18 por ciento, seguido por Clara Luz Flores, con 16 por ciento. En el tercer sitio aparece Tatiana Clouthier con el 12 por ciento, y apenas abajo de ella, Waldo Fernández atrae el 11 por ciento.

El estudio indica que la aprobación al gobernador Samuel García, de Movimiento Ciudadano, alcanza el 40 por ciento, y la desaprobación el 58 por ciento.

Al evaluar la gestión de gobierno, el manejo de la economía en el estado registra 42 por ciento de opinión favorable y 39 por ciento desfavorable.

La seguridad pública y la corrupción captan 21 y 22 por ciento de opiniones favorables, y 59 y 61 por ciento de opiniones desfavorables entre los encuestados.

Metodología: Encuesta en el estado de Nuevo León realizada del 30 de junio al 5 de julio de 2026 vía telefónica a 600 adultos con credencial para votar vigente. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y móviles con generación de números aleatorios. Con un nivel confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/- 4.0 por ciento. “Los resultados reflejan las preferencias electorales y las opiniones de los encuestados al momento de realizar el estudio y son válidos para esa población y fechas específicas”.